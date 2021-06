"Blutleeres Gekicke": So viel Lust haben Oberallgäuer Fußballer auf die EM

Oberallgäuer Spieler und Funktionäre sind zum Auftakt der EM noch lange nicht in Stimmung. Wie die Pandemie dem Profifußball geschadet hat.

10.06.2021 | Stand: 18:55 Uhr

Die deutsche Generalprobe ist geglückt, es jubeln wieder Zuschauer im Stadion, der Sommer kommt – alles scheint angerichtet für das „Fußballfest Europameisterschaft“. Ist das so? „Nicht so recht“, lautet der Tenor bei Oberallgäuer Fußballern. Zu lange hat die dynamische Entwicklung in der Corona-Pandemie Fans aus den Stadien verbannt und damit auch Emotionen vom Rasen. Zu lange hat der Profifußball eine Sonderstellung in der sonst gelähmten Gesellschaft genossen – und zu wenig daraus gemacht, sagen Kicker aus der Region.