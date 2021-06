Von Hubschrauber-Rotor getroffen: So geht es dem Landwirt aus Bolsterlang aktuell

Entsetzen im Allgäu: Ein Landwirt wird bei Arbeiten in Bolsterlang von einem Hubschrauber-Rotor am Kopf getroffen. Wie es ihm geht - und was die Polizei sagt.

16.06.2021 | Stand: 12:42 Uhr

Dieser Unfall sorgte für Entsetzen im Oberallgäu: Bei der Bolgenalpe in Bolsterlang wurde ein Landwirt vergangene Woche vom Rotor eines Lasten-Hubschraubers am Kopf getroffen. Schwerstverletzt kam er per Helikopter ins Klinikum Kempten und wurde notoperiert, es bestand Lebensgefahr.

Wie geht es dem Landwirt heute? Einige Tage nach dem schlimmen Unfall hat allgaeuer-zeitung.de bei der Polizei nachgefragt und erfahren: Der 44-Jährige soll stabil sein, mit leichter Tendenz zur Besserung. Das heißt es vonseiten der Polizei-Pressestelle in Kempten.

Hubschrauber-Unfall in Bolsterlang: Folgen monatelange Ermittlungen?

Völlig unklar ist hingegen, was die Ursache für den schrecklichen Unfall war. Wie berichtet, hatte Landwirt den Lastenhubschrauber für einen Materialtransport angefordert. Als der Heli in der Nähe der Bolgenalpe unterhalb des Riedberger Horns landete, geriet der Mann in den Heck-Rotor des Helikopters und zog sich schwere Kopfverletzungen zu.

Die Ermittlungen, wie es zu dem Unglück kommen konnte, hat in dieser Woche die Kriminalpolizei in Kempten übernommen. Dort steht man laut Aussage der Beamten aber erst ganz am Anfang. Höchstwahrscheinlich werde nun ein Gutachter hinzugezogen, der den Vorfall genau unter die Lupe nimmt. Die Untersuchungen könnten sich deshalb "über mehrere Monate" hinziehen.

Unglück in Bolsterlang sorgt für Entsetzen

Im Oberallgäu sorgt der schreckliche Unfall auch Tage später noch für Gesprächsstoff. Etliche Menschen drückten im Internet auf Facebook und anderen Kanälen ihr Bedauern aus und wünschten dem Landwirt eine vollständige Genesung.

Lesen Sie auch

Mann (44) lebensgefährlich verletzt Schlimmer Unfall bei Bolgenalpe Bolsterlang: Landwirt gerät mit Kopf in Hubschrauber-Rotor

Zuletzt hatten sich in der Region immer wieder schlimme Arbeitsunfälle ereignet, bei denen Menschen schwer verletzt wurden. Am heutigen Mittwochvormittag stürzte ein Mitarbeiter (55) der neuen Therme in Lindau in einen rund drei Meter tiefen Kontrollschacht. Dabei zog er sich schwere Verletzungen am Rücken und Oberkörper zu - es kam ebenfalls zu einem Rettungshubschrauber-Einsatz.