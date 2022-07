Trotz Waldbrandgefahr: Landwirt entzündet Mottfeuer ohne Erlaubnis

Bei Bolsterlang haben am Mittwoch trotz der aktuell hohen Waldbrandgefahr zwei Männer ohne Erlaubnis ein Mottfeuer entzündet.

21.07.2022 | Stand: 13:34 Uhr

Ein 55-jähriger Landwirt und sein 46-jähriger Helfer haben bei Bolsterlang am Mittwochvormittag ohne Erlaubnis ein Mottfeuer entzündet. Laut Polizei gaben die beiden Männer bei einer Kontrolle zunächst an, das Feuer in der dafür vorgesehenen App des Landratsamtes angemeldet zu haben. Eine Nachfrage dort ergab jedoch, dass dies gelogen war.

Bolsterlang: Unerlaubtes Mottfeuer gezündet

Aufgrund der aktuell hohen Waldbrandgefahr und der hohen Temperaturen wäre ein Feuer laut Polizei wohl auch gar nicht genehmigt worden. Das Mottfeuer wurde sicher abgelöscht. Den Landwirt und seinen Helfer erwartet nun eine Anzeige.

