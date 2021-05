Ein Cabriofahrer spricht in Bolsterlang ein Kind an. Das Kind geht nicht darauf ein. Nun sucht die Polizei Zeugen.

14.05.2021 | Stand: 12:34 Uhr

Ein Autofahrer hat am Mittwoch ein Grundschulkind in der Stuibenstraße in Bolsterlang angesprochen. Der Mann fuhr laut Polizei ein schwarzes Cabrio und fragte, das Kind ob es nicht einsteigen wolle.

Wer hat den Fahrer eines schwarzen Cabrios in Bolsterlang gesehen?

Das Kind ging darauf nicht ein und erzählte seiner Mutter von dem Vorfall. Zeugen sollen sich an die Polizei unter der Nummer 08321/6635-0 wenden.

