Unbekannte rollen große Steine auf den Radweg bei Bolsterlang

Aus einer Wegbegrenzung am Hang haben Unbekannte Steine ausgehebelt und diese auf den Radweg gelegt. Für Radfahrer hätte das böse enden können.

29.07.2022 | Stand: 12:53 Uhr

Unbekannte haben große Begrenzungssteine auf einen Radweg Bolsterlang gerollt und Fahrradfahrer damit in Gefahr gebracht. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die unbekannten Täter im Zeitraum zwischen Samstag und Mittwoch große Steine aus der Wegbegrenzung am Hang oberhalb des Radwegs in Richtung Oberdorf aus. Anschließend rollten die diese mittig auf den Radweg.

Steine auf dem Radweg bei Bolsterlang: Große Gefahr für Radfahrer

Damit gefährdeten die Täter vor allem Radfahrer. Der Radweg ist nachts nicht beleuchtet und führt zudem bergab. Laut Polizei hätte das ein böses Ende nehmen können. Bei den Reperaturarbeiten an der Wegbegrenzung entstanden Kosten in Höhe von 800 Euro.

Die Polizei Sonthofen ermittelt wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter der 08321/ 66350 zu melden.

