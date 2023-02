Boris Palmer: "Menschen zurückschicken, wenn sie zur Gefahr für ihr Gastland werden"

Auf Einladung der Bundeswehr spricht Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen, in Sonthofen: Deutschland sei "überbürokratisiert und unterdigitalisiert".

10.02.2023 | Stand: 06:22 Uhr

Ein Mann, der polarisiert: Boris Palmer, seit 16 Jahren Oberbürgermeister der Stadt Tübingen. Seine Mitgliedschaft bei den Grünen ruht bis Ende 2023. In der Jägerkaserne Sonthofen frozzelte der 50-Jährige, ob ihm denn nun ein neues Parteiausschlussverfahren wegen Militarismus drohe, weil er auf Einladung der Bundeswehr ins Oberallgäu kam. Der dreifache Familienvater nahm auch dort kein Blatt vor den Mund.

Man müsse die Forderung artikulieren dürfen, dass schwer straffällig gewordene Flüchtlinge, beispielsweise Vergewaltiger, in ihr Heimatland abgeschoben werden. Auch nach Afghanistan. Selbst nach der Genfer Flüchtlingskonvention dürften Menschen „zurückgeschickt werden, wenn sie zur Gefahr fürs Gastland werden“, sagte Palmer vor ungefähr 200 Frauen und Männern beim „Wintervortrag“ in der Jägerkaserne.

„Juristische Ausreden, die sagen, wir dürften das nicht, halte ich für hochgefährlich.“ Das würde das Vertrauen der Bürger in den Staat erschüttern. 95 Prozent der Geflüchteten seien laut Statistik nicht straffällig, schob Palmer nach. Es gebe aber „Gruppen, da müssen wir eingreifen.“

Boris Palmer in Sonthofen: "Datenschutz als Täterschutz"

Er habe in Tübingen die Daten der Sozialbehörde mit der Ausländerbehörde zusammenbringen wollen, um Gefahrenprofile erstellen und frühzeitig – auch durch Hilfsangebote – reagieren zu können. Das habe der Landes-Datenschutzbeauftragte untersagt: Nur die Ausländerbehörde dürfe die Daten des Sozialamts bekommen – nicht umgekehrt. Für Palmer ist das „Datenschutz als Täterschutz“.

"Überbürokratisiert und unterdigitalisiert"

Deutschland sei „überbürokratisiert und unterdigitalisiert“. Palmer brachte ein Beispiel aus Oberstdorf, wo er am Mittwochnachmittag einen Kaffee trank – und nicht bezahlen konnte, weil er kein Geld in der Tasche hatte. Mit Karte zahlen ging nicht. Er holte dann Geld aus dem nahe gelegenen Automaten. In Norwegen sei das genau anders herum. Im Hotel, in dem er vor Kurzem übernachtete, stand: „We don’t accept cash“, also dort muss mit Karte gezahlt werden. Palmer: „Verschlafen wir die Digitalisierung, bleiben wir stehen?“ Der Bahnfahrer blickte in die Schweiz. Dort seien alle Strecken elektrifiziert, die Bahn fahre pünktlich. Und er fragte, warum das in Deutschland nicht funktioniere. Bei ihm bleibe das Gefühl, „wir sind nicht mehr vorne dabei“.

Um jetzt in der Krise Strom zu sparen, sollte nachts von eins bis fünf die Beleuchtung in Tübingen ausgeschaltet werden. Das sei aber nicht möglich, denn die Zebrastreifen müssten angestrahlt bleiben. Ihm sei mitgeteilt worden die Kommune dürfe die Frage des Zebrastreifens nicht mit der Frage der Energiesicherheit verknüpfen. „Selber denken ist nicht erlaubt“, sagte Palmer dazu.

Kein Hubschrauberlandeplatz auf Klinikum

Er nannte den „Ziegenmelker“, einen seltenen Vogel, der sich auf dem Dach des Klinikums angesiedelt habe. Deshalb sei es nicht möglich, dort einen Hubschrauberlandeplatz zu bauen. Ein anderes Beispiel: Zauneidechsen müssten bei Baumaßnahmen vor den Baustellenfahrzeugen geschützt werden – aber nicht vor dem normalen Straßenverkehr. Palmer sprach von einer „Schützokratie“, die wir in den Griff kriegen müssten. Es brauche Menschen, die sich trauen, Verantwortung zu übernehmen. Weniger Bürokratie wagen, sei das Gebot der Stunde.

"Aus der Seele gesprochen"

Oberst Tim Richardt, Kommandeur der Schule ABC-Abwehr und Gesetzliche Schutzaufgaben in Sonthofen hatte Palmer eingeladen. Richardt attestierte ihm „Geradlinigkeit und Entschlossenheit“. Er habe ihm in seinem Vortrag „aus der Seele gesprochen“.

Lesen Sie auch: Zentrum Brandschutz Sonthofen: Veränderungen sorgen für Unsicherheit