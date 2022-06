Förster im Oberallgäu kämfpen mit dem Hubschrauber gegen den Borkenkäfer

Wenn es heiß ist, vermehren sich Schädlinge im südlichen Oberallgäu stark. Warum dann manchmal nur noch der Einsatz aus der Luft hilft.

25.06.2022 | Stand: 12:11 Uhr

Schon Mitte Mai war es sehr warm. Der Borkenkäfer konnte sich vermehren und ausschwärmen. Und bereits letzten Sommer sind „vermehrt Fichten im Bergwald im südlichen Oberallgäu durch Borkenkäferbefall abgestorben“, steht in einer Pressemitteilung der Staatsforsten in Sonthofen, die Jann Oetting leitet. Die Fachleute nutzen erneut den Hubschrauber, um geschädigte Bäume aus dem Bergwald zu fliegen. Oetting nennt die Hintergründe dazu.

Der Fachmann sagt, der Borkenkäfer habe sich stark vermehrt, unter anderem durch Windwürfe vor zwei Jahren. Auch in diesem Jahr rechnet Oetting mit starkem Käferbefall. Um den Schaden möglichst begrenzt zu halten, helfe nur die intensive Kontrolle der Wälder. Laut Oetting wird bereits bevor die Nadeln rot werden und die Rinde abzufallen beginnt, nach Einbohrlöchern und Bohrmehl Ausschau gehalten. Die befallenen Fichten müssten dann so schnell wie möglich aufgearbeitet und aus dem Wald gebracht werden, „bevor der Käfernachwuchs noch größere Schäden anrichtet“. Das sei immer „ein Wettlauf mit der Zeit“.

Kampf gegen Borkenkäfer im Oberallägu: Arbeit im Gebirge schwierig

Im Gebirge werde die Arbeit aufgrund der oft steilen Hänge und der großen Entfernungen zu Forstwegen sehr schwierig. Oetting: „In Lagen, die mit dem Schlepper nicht befahrbar sind, werden deshalb normalerweise mobile Seilkräne zur Holzbringung eingesetzt.“ Da der Borkenkäfer aber oft in kleineren Nestern verstreut am Hang zu finden sei, wäre der Einsatz eines Seilkrans „nicht wirtschaftlich“.

Dann müsse der Hubschrauber her, um das eingeschlagene Holz ins Tal zu bringen. Als Alternative bleibe nur die Entrindung der gefällten Stämme von Hand mit dem Schäleisen oder einem Anbaugerät an die Motorsäge, sagt Oetting. Das sei sehr zeitaufwendig und habe den Nachteil, „dass die Borkenkäferbrut nur dann abstirbt, solange sie im Larvenstadium, dem sogenannten weißen Stadium, ist“. Oetting führt weiter aus, dass Altkäfer und bereits ausgebildete Jungkäfer das Entrinden meist überlebten und dann weitere Bäume befallen würden.

„Da unsere Forstwirte in letzter Zeit bei Kontrollgängen im Hintersteiner Tal auch einige Käfernester in unzugänglichen Lagen gefunden haben, läuft jetzt die Aufarbeitung und Hubschrauberbringung“, wird Revierförster Rainer Ruf zitiert. „Zum Glück ist diese nicht ungefährliche Arbeit am Steilhang bereits seit mehreren Jahren zwischen unseren Forstwirten und einer regelmäßig im Allgäu eingesetzten Helikopterfirma eingespielt.“ Die Forstwirte würden die Bäume entasten und sägen.

Oberallgäu: Jeder aufgearbeitete Baum verhindert, dass ein weiterer befallen wird

Das Holz dürfe maximal eine Tonne wiegen, um vom Hubschrauber gut befördert werden zu können. Ein eingespieltes Team und ein versierter Pilot sind laut Ruf „das A und O bei dieser Arbeit, die nur absoluten Profis vorbehalten ist“. Allerdings kostet das Ausfliegen des Holzes viel Geld, umgerechnet 100 Euro pro Festmeter.

Letztendlich aber verhindere jede rechtzeitig aufgearbeitete Fichte, dass noch mehr gesunde Bäume befallen werden. Die Fachleute von den Staatsforsten sprechen auch von einem hohen „gesellschaftlich Schaden, wenn Schutzwälder befallen werden“.

