Das Volumen der Produktion im Oberallgäuer Werk in Immenstadt-Seifen soll sich in den nächsten fünf Jahren verdoppeln. Deshalb plant Bosch ein neues Lager.

06.05.2021 | Stand: 21:41 Uhr

Die Firma Bosch will an seinem Standort in Immenstadt-Seifen ein Logistikzentrum errichten. Die Pläne dafür stellten die beiden Werkleiter jetzt im Stadtrat vor und nannten auch den Grund für den Neubau: Das Unternehmen rechnet damit, dass sich die Volumen der in Seifen hergestellten Stückzahlen in den nächsten fünf Jahren verdoppeln. Damit werde eine weit größere Lagerfläche benötigt und auch der An- und Auslieferverkehr am Werk werde zunehmen.