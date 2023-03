Bosch: Gewerkschaft will Auskunft über Umbau an Standorten

Die Oberallgäuer Werke in Blaichach oder Immenstadt-Seifen sind aber nicht von einer möglichen Umstrukturierung im Konzern betroffen.

03.03.2023

Weg vom Verbrennermotor, hin zur Elektromobilität: Beschäftigte an mehreren Standorten des Autozulieferers Bosch bangen um ihre Arbeitsplätze. Die Gewerkschaft IG Metall führte deshalb an den Werken in Bamberg, Blaichach, Eisenach, Feuerbach, Hildesheim, Homburg, Nürnberg, Schwieberdingen und Waiblingen eine Sonderbetriebsversammlung durch. Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte allerdings Jasmin Steinert, zweite Bevollmächtigte der IG Metall Allgäu, dass die Oberallgäuer Standorte in Blaichach und Immenstadt-Seifen „momentan keine Sorgen um eine Umstrukturierung oder gar einen Stellenabbau haben müssen“.

Der Bosch-Gesamtbetriebsrat und die IG Metall fordern von der Konzernspitze eine „klare Zusage des Managements zum Erhalt der industriellen Arbeitsplätze in Deutschland“. Denn von insgesamt 27.000 betroffenen Mitarbeitern hingen 70 bis 80 Prozent in irgendeiner Weise am Verbrenner. Dies, erklärte Jasmin Steinert, treffe aber nicht auf das Oberallgäu zu. Die gemeinsame Betriebsversammlung per Video an allen Standorten sollte ein Signal ans Management sein.

Investition in Seifen von 50 Millionen Euro

Wie der Blaichacher Pressesprecher Thomas-Joachim Fritsch bekräftigte, „ist an unseren beiden Standorten Blaichach und Immenstadt derzeit keine Umstrukturierung geplant“. Da sich an den Oberallgäuer Werken das „breite Produktportfolio hauptsächlich aus Produkten für Fahrsicherheit und Fahrerassistenz zusammensetzt“, seien sie auch in den kommenden Jahren nicht vom Ende der Verbrenner betroffen. Derzeit baut Bosch zudem am Seifener Werk ein Logistikzentrum mit einem Investitionsvolumen von 50 Millionen Euro.