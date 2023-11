Bosch im Allgäu hat 4300 Mitarbeiter - weitere 200 Stellen

Bosch im Oberallgäu, eines der größten Industrieunternehmen der Region, wächst. Sein vollautomatisches Hochregallager, ein 50-Millionen-Projekt, startet bald.

23.11.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Es sind gute Nachrichten, die das Unternehmen Bosch im Oberallgäu während eines Gesprächs mit unserer Redaktion präsentiert: Die beiden Standorte in Blaichach und Immenstadt-Seifen, sie liegen etwa vier Kilometer voneinander entfernt, wachsen. Die Zahl der Mitarbeiter soll steigen. Außerdem startet in Kürze ein Arbeitsprozess, der den Automobilzulieferer 50 Millionen Euro gekostet hat und Abläufe effizienter gestalten soll.

1,4 Milliarden Teile produziert

Die Zahlen: 1,4 Milliarden Teile wurden 2022 im Oberallgäu produziert, 2021 waren es 1,3 Milliarden. 96 Millionen Euro investierte das Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Stuttgart hat, 2022 in die Standorte Blaichach und Seifen. Dieses Jahr soll der Betrag deutlich höher sein, eine Zahl nannte das Unternehmen noch nicht. 2021 waren es 73 Millionen Euro. 4300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es dort derzeit. 2022 waren es etwa 4000. Das gesamte Unternehmen hat 2022 weltweit einen Umsatz von 88,2 Milliarden Euro gemacht. 421.000 Mitarbeiter sind weltweit bei Bosch beschäftigt.

Bosch fertigt im Oberallgäu selbst Maschinen an

Eigener Maschinenbau: 340 Mitarbeiter kümmern sich um die Fertigung von Anlagen, die in Blaichach und Immenstadt-Seifen eingesetzt werden. Zum Beispiel wurden von ihnen die Maschinen gefertigt, mit denen jetzt das ESP der zehnten Generation gebaut wird. ESP steht für Elektronisches Stabilitätsprogramm für Kraftfahrzeuge. Es verhindert, dass ein Auto schleudert und ausbricht. Das ESP von Bosch kann noch etwas mehr: Eingebaut in Elektroautos sorgt es laut Unternehmen beispielsweise dafür, dass sich die Batterie auflädt, sobald das Fahrzeug bergab rollt. Damit wird die Reichweite vergrößert. Bosch rechnet mit Umsatzwachstum in Mobilitätssparte

Bosch Blaichach und Immenstadt-Seifen sucht Mitarbeiter

Offene Stellen: Die Auftragslage im Allgäu sei gut. Deshalb sucht Bosch für das Oberallgäu derzeit 200 zusätzliche Fachkräfte, beispielsweise Mechatroniker, Elektriker und Kfz-Mechaniker, sagt die kaufmännische Werkleiterin Anke Richmann.

Neue Ausbildung: Fachinformatiker

Neuer Ausbildungsberuf: Junge Menschen werden bei Bosch bereits zu Industrie-Mechanikern, Mechatronikern, Industrie-Kaufleuten, zu Fachkräften für Lagerlogistik und Werkfeuerwehrleuten ausgebildet. Neu ist nun, dass auch eine Ausbildung zum Fachinformatiker angeboten wird. Im September ging es damit los. 200 Auszubildende gibt es derzeit bei Bosch im Allgäu. Damit sind alle Stellen besetzt, sagt Anke Richmann.

Automatisiert vom Wareneingang zur Fertigungsanlage: Das neue Arbeitssystem soll im Januar 2024 starten. Es handelt sich um ein vollautomatisiertes Hochregallager. Es steht in einer neuen Halle in Immenstadt-Seifen, ist 20 Meter hoch und hat Platz für 140.000 Kisten, die mit Teilen für die Produktion bestückt sind. Insgesamt sind nach Angaben des Unternehmens 50 Millionen Euro in das Projekt gesteckt worden. Inklusive einer neuen Straße, die Lkw zur Warenannahme führt.

Automatisch ins Lager und zurück in Produktion

So funktioniert die neue automatisierte Anlage: Per Lkw werden Teile angeliefert, die für die Produktion benötigt werden. Mit einem Gabelstapler werden die Paletten mit der Ware auf ein Förderband gesetzt. Nach einigen Metern packt eine Maschine die Paletten auseinander. Die einzelnen Kisten mit den Teilen für die Produktion werden von hier aus über ein Laufband in das Hochregallager gefahren. Auf jeder Kiste klebt ein Etikett. Es verrät dem System, was sich im Innern befindet. Nebenan in der Fertigungshalle: Eine Maschine registriert, dass sie neue Teile benötigt, um weiter produzieren zu können. Automatisch bestellt sie im Hochregallager die entsprechenden Kisten. Die werden nun, ebenfalls automatisch, über Förderbänder und einen speziellen Lift in die Produktion und zu der entsprechenden Anlage geschickt. Intralogistik heißt dieser gesamte Vorgang.

Kostet die Automatisierung Arbeitsplätze? Nein. Einfachere Arbeiten entfallen zwar, darunter körperlich fordernde. Gleichzeitig werden die Aufgaben, etwa in der Fertigung, aber durch die Digitalisierung anspruchsvoller. Dafür werden die Mitarbeiter weitergebildet, sagt Personalleiterin Silvia Hein. Sie müssten künftig in der Lage sein, die hochtechnisierten Vorgänge zu verstehen, um auch bei Problemen eingreifen zu können. „Es ist uns wichtig, dass wir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen Richtung Digitale Transformation.“

Der neue technische Werkleiter von Bosch in Blaichach

Cornelius Surkamp (49) ist neuer technischer Werkleiter bei Bosch in Immenstadt-Seifen und Blaichach. Der gebürtige Offenbacher ist Diplom-Ingenieur mit Schwerpunkt Produktion. Seit 2000 arbeitet er bei Bosch - unter anderem in Bamberg, Bari in Süditalien, am Hauptstandort Stuttgart und in Reutlingen. An letzterem Standort war Surkamp von 2021 bis vor Kurzem Werkleiter. Nun leitet er zusammen mit der kaufmännischen Werkleiterin Anke Richmann die beiden Oberallgäuer Werke.