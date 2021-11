Brückenabbruch: Ein Traggerüst soll die Bahngleise vor herabfallenden Teilen schützen

Die Arbeiten an der Unterzollbrücke in Immenstadt schreiten voran. Der komplette Abbruch soll bis Anfang April abgeschlossen sein.

23.11.2021 | Stand: 05:00 Uhr

In dieser Woche finden jede Nacht Arbeiten an der Unterzollbrücke in Immenstadt statt. Dort wird derzeit ein Traggerüst über den Bahngleisen angebracht, das später die Gleise vor Bauschutt schützen soll. Das kann teilweise nur außerhalb des Bahnverkehrs – also nachts – gemacht werden. Die Arbeiten beginnen dann ab 0.15 Uhr. Wie das Landratsamt mitteilt, soll der komplette Abbruch der Brücke bis Anfang April abgeschlossen sein.

Überbau samt Widerlager wird abgebrochen

Noch heuer sei geplant, den Überbau und den Pfeiler auf der Immenstädter Seite samt Widerlager abzubrechen. Der gesamte Überbau soll bis Ende des Jahres abgebrochen sein. 2022 ist dann der Pfeiler auf der Untermaiselsteiner Seite dran. Ab Anfang oder Mitte Januar beginnen je nach Wetter zudem die Gründungsarbeiten für die neue Brücke.

Arbeiten im Zeitplan

Laut Felix Fleischhauer, Sachgebietsleiter Verkehrswesen im Landratsamt Oberallgäu, gebe es derzeit keine Verzögerungen beim Abbruch: „Wir befinden uns in der definierten Bauzeit.“ Die neue Untere Zollbrücke soll bis Februar 2023 stehen.

