Bahnhofstraße in Sonthofen: Aus Brachfläche soll Aufenthaltsplatz werden

Der Bauausschuss Sonthofen beschließt, einen städtischen Bereich an der Bahnhofstraße aufzuwerten. Was konkret vorgesehen ist.

17.02.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Mehr Aufenthaltsflächen mit Spielgeräten und Sitzmöglichkeiten in Sonthofen schaffen – das war einer der Wünsche von Bürgern, die im Zusammenhang mit dem Masterplan für die Innenstadt immer wieder zu hören waren. An einer Stelle soll dieses Anliegen nun konkret umgesetzt werden: auf einer städtischen Brachfläche zwischen Hirsch- und Bahnhofstraße. Der Bauausschuss beschloss mit 8:4-Stimmen, das betroffene Grundstück als Aufenthaltsbereich mit Sitzgelegenheiten und Spielgeräten umzugestalten.

Die Lösung ist allerdings befristet: Geplant ist, dass der Bereich zu einem späteren Zeitpunkt bebaut wird. Bis es so weit ist, könnten nach Angaben der Verwaltung allerdings noch einige Jahre vergehen.

Brachfläche an der Bahnhofstraße in Sonthofen: Es gab bereits Überlegungen

Über das Areal war bereits in der Vergangenheit diskutiert worden. Durch den Abriss eines Gebäudes waren Gruben entstanden. Bereits 2021 war eine Übergangslösung unter anderem mit Bänken und Spielgeräten angedacht, bis die Fläche bebaut wird. Allerdings kam es laut Stadtverwaltung aufgrund unterschiedlicher Auffassungen und Anregungen zu keinem Beschluss im Bauausschuss. Nun wurde die alte Idee im Zusammenhang mit dem Masterplan für die Innenstadt wieder aufgegriffen. Denn dank einer EU-Innenstadt-Förderinitiative könnte die Brachfläche mithilfe von Zuschüssen und einem geringen städtischen Eigenanteil aufgewertet werden.

Der Haken an der Sache: Die Maßnahmen müssen bis zum 30. Juni abgeschlossen sein – einschließlich Abrechnung und Vorlage des Verwendungsnachweises bei der Förderstelle, in diesem Fall der Regierung von Schwaben.

Leprosenweg soll als Verbindung zwischen zwei Straßen dienen

Konkret ist geplant, eine Verbindung von der Bahnhofstraße über den sogenannten Leprosenweg zur Hirschstraße herzustellen. Der Leprosenweg ist nach Angaben der Stadtverwaltung ein historisch bedeutsamer, nur noch in Teilen erhaltener Weg. Es handelt sich um einen schmalen Kiesweg. Er ist die einzige Fußwegverbindung in diesem Bereich zur Hirschstraße. Der südliche Grundstücksbereich soll als Aufenthaltsbereich mit Sitzbänken, Abfalleimer und gegebenenfalls mobilen Spielgeräten für (Klein-)Kinder gestaltet werden. Es ist vorgesehen, die Geländestruktur mit Gruben und Vegetation zu erhalten. Anreize, um diesen Bereich als Natur-Spielfläche für ältere Kinder zu nutzen, sind angedacht. Bäume und Sträucher sollen nach jetzigem Stand nicht gepflanzt werden, da die Fläche nur übergangsweise genutzt wird.

Fördersatz des EU-Programms liegt bei 90 Prozent

Die Kosten, um das Konzept zu planen oder umzusetzen, schätzt die Verwaltung auf etwa 50.000 Euro. Durch die EU-Förderinitiative liegt der Fördersatz bei 90 Prozent. Eine entscheidende Rolle spielt dabei, dass im Falle einer Bebauung zum Beispiel Bänke oder Spielgeräte an anderer Stelle in der Fußgängerzone weiterverwendet werden können, ohne Fördermittel anteilig zurückzuzahlen. Nach Auskunft der Regierung von Schwaben ist das im Fördergebiet des Masterplans – also in der Innenstadt – möglich.

Die Verwaltung wurde nun beauftragt, auf Grundlage des Konzeptentwurfs die erforderlichen Schritte anzustoßen. Bei Bedarf soll auch ein geeignetes Planungsbüro mit eingebunden werden.