Haus bei Hinterstein wird Opfer von Flammen - dichte Rauchschwaden über dem Tal

In einem Haus bei Hinterstein im Oberallgäu ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist vor Ort und löscht den Brand. Die Rauchschwaden sind weit zu sehen.

03.11.2021 | Stand: 14:50 Uhr

Bei Hinterstein in der Nähe von Bad Hindelang im Oberallgäu steht nach Polizeiangaben ein Haus in Brand. Am Mittwochmittag waren dicke Rauchschwaden über dem Hintersteiner Tal zu sehen. Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Inzwischen ist das Feuer unter Kontrolle. Ein Mensch erlitt durch den Rauch leichte Verletzungen. Das Wohnhaus wurde bei dem Brand aber komplett zerstört.

Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Feuerwehr ist nach wie vor Ort.

Brand bei Hinterstein: Rauchschwaden ziehen durchs Tal, Anwohner sollen Fenster schließen

Die Anwohner wurden am Mittwochmittag von der Polizei gebeten, die Fenster und Türen geschlossen zu lassen.

