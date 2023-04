Mohren-Wirtin nach Rauchgasvergiftung noch immer im Krankenhaus - So geht es den Beteiligten

In der Nacht zum Montag steht der "Mohrenwirt" in Kranzegg in Flammen. Die Wirtin liegt noch im Krankenhaus, die Polizei äußert sich zu einer möglichen Ursache.

11.04.2023 | Stand: 15:18 Uhr

Nach dem Brand des traditionsreichen "Mohrenwirt" in Kranzegg wird Wirtin Beate Rothärmel noch immer im Krankenhaus behandelt. Sie und ihr Mann Toni schliefen im ersten Stock des Hauses, als dort in der Nacht zum Ostermontag ein verheerendes Feuer ausbrach.

