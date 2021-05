Brand in Blaichach: Ursache bleibt unklar - Polizei stellt Nachforschungen ein

Ein Sprecher der Kriminalpolizei sagt, dass Ermittler nicht herausfinden konnten, warum das Feuer auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Blaichach ausbrach.

06.05.2021 | Stand: 17:49 Uhr

Die Ursache des Brandes eines Mehrfamilienhauses in Blaichach vor einer Woche bleibt ungeklärt. Das teilte am Donnerstag auf Anfrage ein Sprecher der Kriminalpolizei Kempten mit. Somit wird niemand wegen vorsätzlicher oder fahrlässiger Brandstiftung angezeigt.

Brand in Blaichach: Abgelegt als "Brandfall ohne Personenschaden"

Weder die Ermittler der Kriminalpolizei noch die von einer Versicherung beauftragten Sachverständigen konnten eine Brandursache herausfinden, informiert der Sprecher der Kripo weiter. Es sei „kein vorwurfbares Verhalten“ ermittelt worden. „Wir legen das Ganze ab als Brandfall ohne Personenschaden.“

Das Feuer war auf dem Holzbalkon einer Wohnung am frühen Morgen des 29. April ausgebrochen und richtete einen Schaden von 500 000 Euro an. So lauteten zumindest die ersten Schätzungen der Polizei. Die evakuierten Hausbewohner konnten abends zurück in ihre Wohnungen, nur die Familie nicht, auf deren Balkon das Feuer ausgebrochen war. Sie kam vorübergehend bei Verwandten unter und wohnt seit einigen Tagen in einer möblierten Ferienwohnung.

Ein neuer Dachstuhl muss her

„Die Familie hofft, im Juli wieder in ihre Wohnung zurückkehren zu können“, sagt Blaichachs Bürgermeister Christof Endreß. Eine weitere Familie sei bei Freunden untergekommen, weil ihre Wohnung durch die Löscharbeiten mit Wasser arg in Mitleidenschaft gezogen worden sei. Auch das Dach war durchs Feuer stark beschädigt worden. Endreß sagt, dass ein neuer Dachstuhl errichtet werden muss. Die Familien könnten während der Arbeiten aber in ihren Wohnungen bleiben.

