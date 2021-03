Dachstuhl der Wertachmühle abgebrannt - mehrere Hundertausend Euro Schaden

Bei einem Brand in Wertach ist am Montag der Dachstuhl der Wertachmühle niedergebrannt. 80 Rettungskräfte waren im Einsatz, der Schaden ist immens.

22.03.2021 | Stand: 14:53 Uhr

Wie die Polizei berichtet, stieg am Montagmorgen starker Rauch aus dem brennenden Dachstuhl in Wertach auf. Bei dem Wohnhaus in Flammen handelte es sich um die mehrere hundert Jahre alte Wertachmühle, die derzeit renoviert wird.

Das Feuer entwickelte sich rasch zu einem Vollbrand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wertach und der Feuerwehr Oy-Mittelberg konnten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern.

Menschen waren nicht in Gefahr. Laut Polizei hatten die Bewohner das Haus bereits verlassen, als die Rettungskräfte eintrafen. Die Löscharbeiten dauerten auch am Montagmittag noch an. Um an Glutnester heranzukommen, musste die Feuerwehr Bagger einsetzen. Die Brandursache ist noch unklar.

Brand bei Wertacher Mühle: Mehrere Hunderttausend Euro Schaden

Der Schaden kann noch nicht beziffert werden, wird laut Polizei aber mehrere Hunderttausend Euro betragen. Im Einsatz waren insgesamt 80 Retter der Feuerwehren, des Roten Kreuz und der Polizei.

Das betroffene Wohnhaus ist Teil des Ferienheimes Wertacher Mühle, das derzeit jedoch keine Gäste beherbergt.

