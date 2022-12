Hütte an Grenzwiesbahn brennt nieder - Über 50.000 Euro Schaden

Nahe der Grenzwiesbahn in Oberjoch bei Bad Hindelang (Oberallgäu) ist eine Hütte niedergebrannt - warum ist bislang unklar. Dabei entstand hoher Schaden.

13.12.2022 | Stand: 08:15 Uhr

Eine Hütte in der Nähe der Grenzwiesbahn ist am Montag in Oberjoch bei Bad Hindelang ( Oberallgäu) niedergebrannt. Zeugen beobachteten laut Polizei gegen 11.40 Uhr Rauch an der Hütte und riefen bei der Integrierte Leitstelle Allgäu an. Die Feuerwehren aus Oberjoch, Unterjoch und Bad Hindelang rückten daraufhin umgehend an.

Hütte brennt an der B308 bei Oberjoch nieder

Die Hütte, die etwa 50 Meter oberhalb der B308 an der Grenzwiesbahn in Oberjoch liegt, brannte zu der Zeit bereits lichterloh. Menschen waren allerdings nicht in Gefahr. Auch die Gebäude der Bergbahnen waren von dem Brand nicht betroffen.

Die Polizei schätzt den Schaden auf über 50.000 Euro. Nach der Polizeiinspektion Sonthofen ermittelt nun die Kriminalpolizei Kempten. Die Ursache des Brands der Hütte ist bislang unklar.

Weitere Nachrichten aus dem südlichen Oberallgäu finden Sie hier.