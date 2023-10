Braucht Oberstdorf eine Notaufnahme?

Der Krankenhaus-Förderverein geht mit Maximalforderung an die Öffentlichkeit. Doch es gibt Widerspruch aus eigenen Reihen. Gemeinsames Ziel: Klinik erhalten.

18.10.2023 | Stand: 18:35 Uhr

Eine breite Front aus Bürgern, Ärzten, Politikern und Vertretern des Klinikverbunds Allgäu macht sich für den Erhalt des Oberstdorfer Klinikums stark – vorsorglich. Aktuell gibt es keine Pläne, das kleine Krankenhaus im südlichsten Zipfel Deutschlands zu schließen. Doch viele sehen es durch die geplante Krankenhausreform von Bundes-Gesundheitsminister Karl Lauterbach bedroht. Der Förderverein des Krankenhauses Oberstdorf verlangt nun, in der 70-Betten-Klinik wieder eine Notaufnahme zu etablieren, die rund um die Uhr eine Basisversorgung sicherstellt. Das verlangt der Verein in einer Erklärung, die bislang mehr als 1800 Menschen unterzeichneten. Dafür kämpften Redner am Dienstagabend auch auf einem Bürgerforum, zu dem der Verein und der Gemeinderat geladen hatten. Wie sinnvoll dieser Vorstoß ist, ist in der Führungsspitze des Vereins umstritten.

Auslöser der Debatte um das Oberstdorfer Klinikum ist die Ankündigung Lauterbachs, die Krankenhäuser in Versorgungsstufen, so genannte Level, einzuteilen. Wie Vereinsvorsitzender Josef Dornach erklärte, würde die Oberstdorfer Klinik nach den bisher bekannten Eckpunkten der Reform in Level eins I eingestuft werden. Das sei dann aber nicht mehr als ein Pflegeheim mit Fachärzten, kritisiert Dornach. Deshalb fordert er das Level eins N ein, in dem es eine Basis-Notaufnahme gibt und rund um die Uhr Fachärzte in der Klinik sind. Das unterstützt auch Martin Rees, der als Vertreter des Gemeinderats auf dem Podium saß. Dornach und Bergwachtler Horst Engelhart verwiesen zudem auf das kleine Klinikum Ottobeuren, das eine eigene Notaufnahme besitzt.

Doch Vertreter der Ärzteschaft stellte die Forderung nach einer Notaufnahme für Oberstdorf als Utopie dar, so auch Dr. Ulrich Bäcker, der Zweiter Vorsitzender des Krankenhausfördervereins und seit 25 Jahren Chefarzt der Inneren Abteilung der Klinik ist. „Die Anforderungen an ein Haus mit Notfallversorgung sind so groß, dass wir sie in Oberstdorf nie erreichen können“, betonte Bäcker. Denn die Medizin habe sich extrem verändert. Es gebe nicht mehr den allgemeinen Internisten, der alle inneren Krankheiten behandeln könne. „Die allermeisten Patienten gehören in Spezialabteilungen“´, betonte er. Die Forderung, die Klinik in Oberstdorf zum Level eins N auszubauen, mache keinen Sinn, folgerte der Chefarzt. Es gebe keinen Bedarf, dort etwas zu ändern.

Ins gleiche Horn stieß der Leiter der Notfallaufnahme und Intensivstation in Immenstadt, Dr. Martin Fiedermutz. „Im Notfall nach Oberstdorf zu fahren, kann eine lebensbedrohliche Sackgasse sein“, sagte er. Denn dort gebe es weder das Personal noch die Gerätschaften, um beispielsweise einen Patienten mit Schmerzen in der Brust richtig behandeln zu können. Es sei schon im wesentlich größeren Krankenhaus in Immenstadt schwierig, alle nötigen Bereiche abdecken zu können. „Wir kriegen es hier gerade so hin,“ sagte er.

Man müsse grundsätzlich überlegen, wie man die Klinik in Oberstdorf halten und die in Immenstadt schützen kann, sagte die Obermaiselsteiner Hausärztin Sandra Stolz. „Wir wollen alle sechs Standorte weiter entwickeln und stehen hinter dem Standort Oberstdorf“, betonte der Aufsichtsratsvorsitzende des Klinikverbunds Allgäu, Hans-Joachim Weirather, der nicht aufs Podium geladen war. „Wir müssen Dinge fordern, die erfüllbar sind“, sagte der Oberstdorfer Josef Geiger, der Mitglied des Aufsichtsrats des Klinikverbunds ist. So sah es auch Oberstdorfs Bürgermeister Klaus King. Etwas erreichen könne man nur, wenn man mit dem Förderverein, dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung zusammenarbeite, betonte er.

