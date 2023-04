Braut wider Willen: Theaterverein Missen-Wilhams präsentiert neues Lustspiel

Tante Berta bereitet ihrer Familie im Schwank "Der ledige Bauplatz" gehörige Schwierigkeiten. Der Theaterverein Missen-Wilhams spielt ihn in Sibratshofen.

01.04.2023 | Stand: 17:00 Uhr

„Selten so gelacht“, ein Spruch erfüllt sich bei der ersten Probe des Theatervereins Missen-Wilhams. Eine halbe Stunde musste Spielleiterin Ursula Dühr anhängen, weil ihre Truppe immer wieder einen Lachanfall hatte. Und wenn Laienspieler, die seit vielen Jahren Lustspiele aufführen, derart amüsiert sind von Regina Röschs Klassiker „Der ledige Bauplatz“, wird es im Dorfsaal Sibratshofen hoch hergehen, wenn ab Sonntag, 2. April, „Tante Berta“ („Restposten über dem Verfallsdatum“) mit List und Tücke verheiratet werden soll.

Eine Herausforderung

Dabei ist der Start nach Corona eine echte Herausforderung für den Theaterverein: Vom „geliebten“ Schäffler-Saal, der vertrauten Spielstätte, muss auf den Dorfsaal Sibratshofen ausgewichen werden. „Mittlerweile haben wir uns eingewöhnt und fühlen uns wohl“, freut sich Regisseurin Ursula Dühr. Das Team um Albert Rist hat den aufwendigeren Bühnenbau gemeistert, Vereinsmitglieder werden die Theaterbesucher mit Getränken und Snacks bewirten. Der beliebte Theaternachmittag mit Kaffee und Kuchen wird auch in der Ausweichspielstätte angeboten und am Sonntag, 2. April, um 14 Uhr die Spielzeit eröffnen. Damit die Missener bequem zum Theaterabend kommen, bringt sie zu den Aufführungen am 9., 12. und 15 April ein Bus kostenlos vom Dorfbäck in Missen nach Sibratshofen.

Berta qualmt die Stube voll

Dort dreht sich dann alles um Berta. Die bringt die Familien ihrer Schwestern gehörig auf. Per Testament muss sie bis zu einer Heirat von ihnen im Haus behalten werden. Fühlt sich als Single „sauwohl“ auf dem Hof, meidet Körperpflege wie Mitarbeit, qualmt den Hufnagels die gute Stube voll. Marlene Hutter lebt die Paraderolle in allen Farben auf der Bühne. Landwirt Karl-Otto Hufnagel (Thomas Müller) steht an der Spitze der Ehestifter, tatkräftig unterstützt von seinem Sohn Kurt (Alexander Prinz) und Schwager Hugo Koch (Alfred Wolf). Das Trio gibt alles, um den lästigen „Gast“ los zu werden, das Wegsperren der Ehefrauen Karola (Stefanie Seiband), Irmi (Daniela Hofmann) und Mathilde (Carola Elgaß) in den Mostkeller eingeschlossen, um in Ruhe einen Ehevertrag zu provozieren. An Bewerbern mangelt es nicht, ist doch ein Bauplatz als Mitgift ausgelobt.

"Die muss man tapezieren"

Zuvor wird Berta („die muss man tapezieren, dass sie nach was ausschaut“) mit vereinten Kräften und gegen ihren Willen („I brüch doch koi Mannsbild“) aufgehübscht. Nachbar Franz Scharf (Michael Mohr), der neue Aushilfspfarrer (Wolfgang Mocka gibt sein Debüt) und Helmut Birnstengel (Josef Ostermann) begutachten die widerspenstige Braut. Es hagelt Beschönigungen, Missverständnisse, ein überraschender (Sinnes-)Wandel der Berta, die herrlichen Wirbel stiften, den die engagiert aufspielende Spielerschar mit Begeisterung auf die Bretter bringt. So sehr sich die Verwandtschaft müht, Ruhe in ihre Häuser zu bekommen, so sehr kommt Berta auf den Geschmack, ihr Leben tatsächlich zu ändern. Natürlich anders als geplant …

Flottes Spiel

Ursula Dühr hat sich eine Menge spaßiger wie wirkungsvoller Details für ihre flotte Dramaturgie einfallen lassen. Die schlagfertigen Dialoge verstärkt die „Ausdruckskraft“ diverser Dialekte, die aber für alle verständlich bleiben. So kann der amüsante wie spannende Bühnenstoff beste Unterhaltung über die Rampe schicken. Monika Ostermann und Souffleuse Berta Gräter wirken in der Maske mit.

„Selten so gelacht“, das sollen Besucher bestätigen, nachdem sie „Der ledige Bauplatz“ in der Inszenierung des Theatervereins Missen-Wilhalms erlebt haben.

Aufführungen sind am Sonntag, 2. April, um 14 Uhr sowie am 9., 10., 12., 14. und 15. April jeweils um 20.15 Uhr und am 16. April um 18 Uhr. Karten: Montag bis Freitag von 18.30 bis 20.30 Uhr unter Telefon 0160/98 23 39 16 oder an der Abendkasse jeweils eine Stunde vor Aufführungsbeginn.

Lesen Sie auch: "Wenn Luzifers Sohn ans Gute glaubt: Theater Thalkirchdorf bringt Teuflisches auf die Bühne"