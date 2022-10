Brennholz im Oberallgäu ist knapp: Einige decken sich ein, obwohl sie noch gar keinen Ofen besitzen

Die Preise fürs Brennholz im Oberallgäu variieren extrem. Die Nachfrage ist gigantisch. Manche kaufen sogar Holz, obwohl sie noch gar keinen Ofen haben.

„Brennholz zu verkaufen.“ Der Zettel hängt beim Bäcker in Immenstadt, mit einer Telefonnummer, ohne Preisangabe. Ein Anruf ergibt: Der Verkäufer verlangt für einen Ster ofenfertiges Fichten-Brennholz 180 Euro. Der Markt sei überhitzt, sagt Roman Prestele, Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Oberallgäu, dem Zusammenschluss von Privatwaldbesitzern in der Region. „Die Leute kaufen hysterisch ein“, stellt er fest.

Knappes Brennholz im Oberallgäu: Manche kaufen Holz, aber haben keinen Ofen

Prestele berichtet von Menschen im Oberallgäu, die sich mit Brennholz bevorraten, obwohl sie noch gar keinen Ofen haben. Und Leuten, die das Dreifache der sonst üblichen Menge kaufen. Die Waldbesitzer würden derzeit von der Nachfrage überrannt. „Sehr viele sind schon ausverkauft“, sagt der FBG-Geschäftsführer.

Gleichwohl inserieren im Anzeigenteil der Zeitung und in Internetbörsen ständig Privatanbieter ofenfertiges Holz. Der Ster ein Meter lang gespaltenes Fichtenholz ist in einem Umkreis von 30 Kilometern rund um Immenstadt ab 65 Euro pro Ster zu haben, in 33 Zentimeter Länge ab 75 Euro. In München würden für einen Ster sogar 350 bis 400 Euro verlangt, schildert Prestele. „Das kann ich auch nicht nachvollziehen“, ergänzt er und betont: „Es gehören immer zwei dazu: Einer der verkauft und ein anderer, der kauft.“ Aber sogar mitten in München biete jemand aktuell ofenfertiges Brennholz ab 70 Euro pro Ster an.

Was ist ein fairer Preis für ofenfertiges Holz? "Unter 80 Euro pro Ster kann man nicht kostendeckend arbeiten"

Was ein fairer Preis für ein Raummeter ofenfertiges Fichtenholz ist, mag der FBG-Chef nicht sagen. Jeder Anbieter habe andere Herstellungskosten. Dazu gehöre das Material, der Preis für den Traktor sowie der Aufwand fürs Spalten, Lagern und Trocknen. In den vergangenen Jahren hätten die Waldbesitzer das Brennholz oft unter den Herstellungskosten verkauft, berichtet Prestele. Er glaubt, dass man unter 80 Euro pro Ster nicht kostendeckend arbeiten kann und wirbt um Verständnis für Anbieter, die ihre Preise an die Marktlage anpassen.

Der Biomassehof Kempten hat den Verkauf von Brennholz im Sommer aus Kostengründen eingestellt. Das habe aber nichts mit dem Ukrainekrieg und den aktuellen Verwerfungen auf dem Energiemarkt zu tun, betont stellvertretender Vorstand Helmut Müller. Der Brennholzverkauf auf dem Biomassehof sei seit acht Jahren defizitär, schildert er. Das liege daran, dass der Biomassehof den Rohstoff einkaufen müsse und das Scheitholz unter hohem Einsatz von Maschinen, Arbeitskraft und Platz hergestellt habe. Waldbauern hätten das Holz immer billiger angeboten. Der Biomassehof habe im Sommer zuletzt 110 Euro für den Raummeter Fichtenholz verlangt. „Das war damals sehr teuer“, sagt Müller. Bauern könnten anders kalkulieren als Unternehmen.

Hohe Preise für Brennholz in Oberallgäuer Baumärkten

Der Immenstädter Waldbesitzer, der fürs Fichtenholz 180 Euro verlangt, begründet diese Summe mit den hohen Preisen in Baumärkten. Obi verlangt in seinem Internetangebot für einen Ster Laub- und Hartholz knapp 250 Euro. Den dortigen Angaben zufolge ist das Holz in Sonthofen aber gar nicht vorrätig und kann auch nicht ins Oberallgäu geliefert werden. Nach Angaben der Pressestelle bietet der Obi-Konzern derzeit nirgends Brennholz an.

Auch im Immenstädter V-Bau kostet ein Ster Buchenholz laut Marktleiter Emanuel Hutter aktuell 250 Euro. Die meisten Kunden hätten sich damit aber schon im Sommer eingedeckt, als das Buchenholz 165 Euro kostete. „Da haben wir rund 200 Ster verkauft“, sagt Hutter. Vor einem Jahr, noch vor dem Ukraine-Krieg, habe das Holz sogar nur 115 Euro gekostet. „Brennstoffe hängen am Ölpreis“, erklärt Hutter.

„Der Markt bestimmt den Preis“, sagt auch Prestele. Solche Wellenbewegungen habe es schon öfter gegeben, erklärt er: „Wird der Winter mild, kann es sein, dass wir nächstes Jahr wieder ganz andere Preise haben.“

