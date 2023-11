Von der Hoffnung in schweren Zeiten: Das Musiktheater "Stille Nacht" in Bad Hindelang

Brigitte Weber hat an ihrer alpenländischen Weihnachtsoper "Stille Nacht" weiter gefeilt. Jetzt wird die Produktion im Kurhaus Bad Hindelang wieder gezeigt.

25.11.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Die Krisen in der Welt sind größer geworden und sie scheinen die persönliche Not für viele Menschen – trotz staatlicher Hilfsversuche – zu steigern. Gegen Armut und Hungersnot kämpfen vor über 200 Jahren die Menschen in Oberndorf bei Salzburg. Ein Hilfspfarrer, Joseph Mohr, will ihnen damals in ihrem Leid beistehen und ihnen den Glauben an Gott und sich selbst wieder zurück geben. Allen Anfeindungen und Konflikten zum Trotz versucht er ihnen – zusammen mit dem Schulmeister Franz Xaver Gruber – Perspektiven aufzuzeigen. Beide spenden den Menschen nicht nur Hoffnung, sondern schenken ihnen auch ein berührendes Weihnachtslied, das bis heute seinen Zauber entfaltet: „Stille Nacht, heilige Nacht“.

Emotionen hervorgehoben

Von der Entstehung dieses Weihnachtsliedes erzählt die gleichnamige „alpenländische Weihnachtsoper“, die nach dreijähriger Pause im Kurhaus von Bad Hindelang anlässlich des Erlebnis-Weinachtsmarkts wieder zu sehen ist. Brigitte Weber hat das von ihr geschriebene und inszenierte Stück dafür noch etwas überarbeitet, Details herausgearbeitet, Emotionen hervorgehoben. Dafür hat sie sich auch – wie sie berichtet –Anregungen bei einer Regisseurin in Wien geholt. „Ich liebe das Stück über alles“, schwärmt Brigitte Weber. Deshalb sei sie nach so vielen Jahren noch enmal bei diesem Stoff in die Tiefe gegangen.

Pfarrer Nässler, (Christian Maria Schmidt) in der alptenländischen Weihnachtsoper "Stille Nacht". Bild: Fotohaus Heimhuber GmbH

Beliebte Akteure

Bei den Darstellern stützt sich Brigitte Weber auf bekannte Akteure wie den beliebten Radiomoderator Johannes Hitzelberger als Lehrer Franz Xaver Gruber. Als Zweitbesetzung in dieser Rolle seht wieder Brigitte Webers Sohn Philipp bereit. In die Rolle des Joseph Mohr schlüpft wieder Sänger und Alphirt Florian Karg aus Bad Hindelang. Als Zweitbesetzung steht Tenor Bernd Bär Aries aus Kempten bereit. Als Mohrs Gegenspieler Pfarrer Nessler tritt Christian Maria Schmidt aus Kempten auf, als Doppelbesetzung steht Bass Fabian Reitzner aus Wertach zur Verfügung. Sopranistin Sofia Livotov und ihre Zweitbesetzung Christiane Thamm aus Kempten spielen eine Wirtin. Eine Schlüsselrolle kommt dem Waisenjungen Vitus zu, dessen Schicksal Pfarrer Mohr bewegt und dessen Stimme ihn berührt. Dieser Junge wird von einem Mitglied des Münchner Knabenchores verkörpert. Natürlich wirken noch jede Menge anderer Sänger und Musiker mit, darunter von der Oper Schwerin, der Staatsoper und dem Gärtnerplatztheater in München, erzählt Brigitte Weber.

Bislang immer ausverkauft

Seit 2013 spiele man das Stück, das bislang immer ausverkauft gewesen sei. Heuer seien wieder 14 Vorstellungen im Kurhaus von Bad Hindelang geplant. Wiederaufnahme ist am Freitag, 1. Dezember, um 19.30 Uhr. Weitere Vorsellungen folgen bis Sonntag, 17. Dezember. 5500 Karten seien bereits verkauft. „Unsere Weihnachtsoper ist eine einzigartige und berührende Veranstaltung mit tiefgreifenden Emotionen und versehen mit einer klaren Friedensbotschaft an alle Menschen dieser Welt“, sagt Anja Weber, Geschäftsführerin der „Wir für Bad Hindelang eG“.

Die Aufführungstermine

Vorstellungen finden statt am Freitag, 1. Dezember, um 19.30 Uhr; Samstag, 2. Dezember, um 14 und 17 Uhr; Sonntag, 3. Dezember, um 15.30 Uhr; Donnerstag, 7. Dezember, um 17 Uhr; Freitag, 8. Dezember, um 15.30 und 19.30 Uhr; Samstag, 9. Dezember, um 15 Uhr; Sonntag, 10. Dezember, um 15.30 Uhr; Donnerstag, 14. Dezember, um 17 Uhr; Freitag, 15. Dezember, um 19.30 Uhr; Samstag, 16. Dezember, um 14 und 17 Uhr; Sonntag, 17. Dezember, um 15.30 Uhr.

Kartenvorverkauf im Internet: https://erlebnis-weihnachtsmarkt.de/die-alpenlaendische-weihnachtsoper/