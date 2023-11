Brillantes politisches Kabarett: Christian Ehrings Solo in Sonthofen

Der aus der Sendung "extra 3" bekannte Kabarettist Christian Ehring hält seinen Gästen in Sonthofen den Spiegel vor und bringt sie gleichzeitig zum Lachen.

04.11.2023 | Stand: 17:00 Uhr

„Ich erzähl ein bisschen was, spiel ein bisschen Klavier“. „Ein bisschen“ ist bei Christian Ehring gehaltvolles, intelligentes, findig-gespitztes, schon mal schwarz-humoriges Edel-Kabarett. Wenn er dort hineinsticht, wo Nichtigkeit, Selbstüberschätzung, unreflektierter Zeitgeist fröhlich Urstände feiern. Wohin sich Politik und Gesellschaft mit „Stand jetzt“ bequemen: „Steht für gar nichts“, meint er, gräbt lustvoll in Phrasen, blickt hinter aufgeputzte Fassaden, analysiert mit Klugheit, Hintersinn und List das Angesagte. Präsentiert beim Soloabend im Sonthofer Haus Oberallgäu seine Version mit Verve. Mit Unterhaltungswert.

Spaß am Gendern

Der aus der Sendung „extra3“ fernseh-bekannte Moderator gebraucht weder den Zeigefinger der Moral, noch Widerworte. Souverän schildert er bei diesem Auftritt im Rahmen des „Immenstädter Sommers“ seine Beobachtungen, lässt an seinem Leben teilhaben. An seinem Spaß am Gendern, „weil sich so viele Konservative aufregen“. An seiner Sicht auf den „Entspannungs-Imperativ“, das „positive Denken“ („führt geradewegs in die Depression“), auf Hundehalter, die sich als „Doggen-Dominator“, oder „Pudel-Putin“ Befriedigung aus der Dominanz über das Tier verschaffen. Süffisant lässt sich Ehring über „eingewanderte“ Floskeln wie „ernsthaft“ aus, verunglückt übertragene Anglizismen. Vermeintliche Sachkunde – „Russland-Experte wird man schon nach einem Wodka-Lemon“ -hinterfragt er treffend, kommentiert das Weltgeschehen spontan aus den Schlagzeilen der aktuellen Ausgabe des „Allgäuer Anzeigeblattes“.

Die Masken der Mitmenschen

Auf die Masken seiner Mitmenschen hat es der Düsseldorfer fortlaufend abgesehen. Reißt sie herunter. Zerbröselt vermeintlich tolle Attitüden, eingebildete Erfolge, angesagte Lebensmodelle. Wohin sein scharfer Blick, seine rational-vernünftige Einschätzung der Aufgeblasenheit schweift, er landet immer wieder bei seinen Nachbarn den Live-Coaches Shani und Rolf. Platzhalter für Trends, Banalität, Selbstverliebtheit, Lebenslügen. Ehring erzählt von ihnen, wendet unaufgeregt im Nachsatz, dreht seine Aufreger in feinsinnigen Witz, in Lächerlichkeit. Zu treffsicheren Pointen statt billigen Lacher-Krachern.

Klare Meinung

Peitsche und Zuckerbrot. Das beherrscht er vortrefflich. Kann den Spiegel vorhalten und seine Gäste gleichzeitig zum Lachen bringen. Das ist wahre Kabarett-Kunst. Und Christian Ehring ist authentisch, bleibt ehrlich. Hält klare Meinung und offene Worte nicht zurück, auch wenn sie unbequem sind, nicht gehört werden wollen.

Meister-Klasse. Kabarett-Kultur