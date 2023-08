Brisantes Derby: "Niso-Boys" und Oberstdorf kämpfen um den Anschluss

Die Fußballer der SG Niedersonthofen/Martinszell erwarten am Samstag den FC Oberstdorf zum Bezirksliga-Duell. Beide Teams suchen noch nach der Form.

10.08.2023 | Stand: 16:45 Uhr

Sie halten die Oberallgäuer Fahnen in der Bezirksliga hoch – nun messen sie sich früh in der neuen Saison erstmals im Derby. Am Samstag erwarten die Fußballer der SG Niedersonthofen/Martinszell um 15.30 Uhr auf dem heimischen Rasen in Oberstdorf den FC Oberstdorf. Zuvor messen sich bereits ab 13.15 Uhr die jeweils zweiten Mannschaften in der A-Klasse.

Niedersonthofen/Martinszell mit besserer Bilanz

Nach der Begegnung vor zwei Wochen zuhause gegen Wiggensbach steht für die „Niso-Boys“ bereits das zweite Derby-Heimspiel in der noch jungen Saison auf dem Plan. Die Bezirksliga-Partie zwischen der SG und dem FCO bildete in der vergangenen Saison an selber Stelle sogar das Liga-Auftaktspiel – die „Niso-Boys“ siegten damals mit 2:1, das Rückspiel auf dem Hindelanger Kunstrasen endete im November mit einem spektakulären 5:5.

Zuletzt begegneten sich die beiden Teams in der Halle im Finale des Josef-Gammel-Pokals in Immenstadt, aus dem die „Niso-Boys“ mit 1:0 als Sieger hervorgingen.

SG sucht noch nach der Form vom Frühling

In der laufenden Saison sucht die SG um die Spielertrainer Simon Frasch und Felix Thum allerdings noch nach der Form der vergangenen Rückrunde. Während man nach der Winterpause 2022/23 keine Pflichtspielniederlage mehr hinnehmen musste, setzte es nun schon zwei Niederlagen in drei Spielen, zuletzt eine verdiente 2:3-Pleite in Ottobeuren. Trotz zweimaliger Führung, die jeweils zu Beginn der Halbzeit nach Standards erzielt werden konnte, stand man am Ende als Verlierer da. Entsprechend steht Niedersonthofen/Martinszell mit drei Zählern aus drei Partien als Zwölfter nur knapp „über dem Strich“.

Die SG fand in Ottobeuren kaum zu ihrem Spiel, im Gegensatz zum bisher einzigen Heimspiel dieser Saison gegen Wiggensbach. An diese Leistung gilt es also anzuknüpfen für das Team um Simon Frasch und Felix Thum. Letzterer ist allerdings weiterhin das personelle Sorgenkind seiner Mannschaft – sein Einsatz für das kommende Wochenende steht noch in den Sternen. Der frisch gebackene Vater hat noch immer mit Problemen an der Patellasehne zu kämpfen, vergangenes Spiel blieb er deswegen 90 Minuten auf der Bank.

Ein Duo kehrt zurück

Rechtzeitig einsatzbereit sind dafür Torwart Lukas Frasch und Außenverteidiger Manuel Bayrhof. Beide verpassten zwar urlaubsbedingt die beiden Trainingseinheiten unter der Woche, sind aber pünktlich zum Oberallgäuer Derby wieder zurück und dürften in der Startaufstellung der „Niso-Boys“ stehen.

Die Kontrahenten aus dem südlichen Oberallgäu stellen sich ebenfalls auf ein spektakuläres Spiel ein – erst recht, weil die beiden Rivalen ihr jeweils letztes Spiel verloren haben und auf Wiedergutmachung aus sind. Aufpassen muss der FC Oberstdorf von Trainer Peter Christl auf Niso-Neuzugang Christian Kreuzer, der in den ersten drei Partien schon drei Treffer erzielte und sich somit gut in der Liga eingefunden hat.

FC Oberstdorf wartet noch auf den ersten Punkt

Unterm Nebelhorn war der vergangene Spieltag ins Wasser gefallen. Aufgrund des anhaltenden Regens musste die Partie im Oybele gegen den TSV Haunstetten abgesagt werden. Allzu gerne hätte man gespielt, um die guten Fortschritte in der Trainingswoche auch auf den Platz zu bringen. So ändert sich an der Ausgangssituation beim FCO nichts: Die Mannschaft will endlich die ersten Punkte der neuen Bezirksliga-Saison einfahren.

Denn in Oberstdorf sieht die tabellarische Situation noch bitterer aus: Der Club steht nach zwei Spielen punktlos als Vorletzter da. „Vielleicht kommt das Derby genau zur richtigen Zeit, um endlich in der Saison anzukommen“, sagt Stürmer Christian Lingg. „Man kennt sich gegenseitig sehr gut und weiß, was einen erwartet. Für uns heißt es, alles reinzuhauen, die Zweikämpfe anzunehmen und konsequent die Chancen zu nutzen, um das Derby zu gewinnen.“

An der Kadersituation ändert sich nichts beim FC Oberstdorf. Hasselberger und Coppola fehlen noch urlaubsbedingt und aufgrund des Spielausfalls am vergangenen Wochenende bleibt die Sperre von Simon Röck noch bestehen.