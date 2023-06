BRK-Kreiswasserwacht gibt Tipps für die Badesaison

Birgit Ellmann von der BRK-Kreiswasserwacht Oberallgäu gibt hilfreiche Tipps für ein ungetrübtes Badevergnügen. Worauf Eltern am See besonders achten sollten.

12.06.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Nach monatelangem Dauerregen hat nun die Badesaison begonnen. Birgit Ellmann, die Vorsitzende der BRK Kreiswasserwacht Oberallgäu, gibt hilfreiche Tipps, worauf man als Badegast oder Wassersportler achten sollte, damit der Spaß am und im Wasser möglichst ungetrübt bleibt.

Die ehrenamtlichen Rettungsschwimmer der BRK-Wasserwacht sorgen bis in den September hinein an den Wochenenden am Niedersonthofener See, am Rottachspeicher, am Großen Alpsee und am Freibergsee in Oberstdorf sowie in verschiedenen Freibädern für die Sicherheit der Badegäste. „Dabei werden wir immer wieder Zeugen von gefährlichen Situationen“, sagt Ellmann, die selbst jahrzehntelange Erfahrung als Wasserretterin hat.

Es gebe einige Grundregeln, die jeder befolgen sollte, sagt Ellmann. „Dazu gehört, niemals in unbekannte Gewässer zu springen – es könnte zu flach sein oder sich Hindernisse unter der Wasseroberfläche befinden, die zu schwersten Verletzungen führen können.“ Auch überhitzt ins kalte Wasser zu springen, könne für den Kreislauf eine zu hohe Belastung darstellen. Der Körper müsse sich erst an den Temperaturunterschied anpassen.

Freibäder und Seen im Oberallgäu: Das ist zu beachten

Ellmann rät dazu, bei Gewitter das Wasser sofort zu verlassen. Unveränderte Gültigkeit habe nach wie vor der Spruch: „Voller Bauch schwimmt nicht gern“. Vor allem bei Menschen mit Herz- und Kreislaufproblemen könne die doppelte Belastung durch Verdauungsarbeit und sportliche Aktivität im schlimmsten Fall ein Kreislaufversagen hervorrufen. „Nach dem Essen ist eine Wartezeit von 30 bis 60 Minuten sinnvoll.“ Beim Schwimmen in Flüssen rät sie zu größter Vorsicht: „Die Strömung kann ganz gewaltig sein. Das wird leicht unterschätzt.“

Besonderes Augenmerk ist beim Baden mit kleinen Kindern geboten: „Ein Schwimmkurs ist das A und O. Aber der ist nur die Grundlage. Danach ist es wichtig, dass die Eltern mit ihren Kindern immer wieder Schwimmen üben, und zwar so lange, bis diese sich sicher längere Zeit über Wasser halten können.“ Wer gerne im See baden geht, müsse mit den Kindern auch dort üben, damit sie mit dem oft unebenen, steinigen und mitunter steil abfallenden Untergrund vertraut sind. Eltern und Begleitpersonen rät sie dringend, ununterbrochen ein Auge auf die Kinder zu haben, „denn ein Unglück im Wasser ist schnell passiert.“

Ganz generell bittet Ellmann, auch im Namen ihrer Mitstreiterinnen von den Wasserwacht-Ortsgruppen, alle Badenden, aufeinander achtzugeben. „Wenn Ihnen etwas komisch vorkommt, fragen Sie lieber einmal zu oft als einmal zu wenig nach, ob Hilfe benötigt wird. Nehmen Sie gerade an großen Badeseen, an denen auch Stand-up-Paddler, Surfer und Boote unterwegs sind, Rücksicht aufeinander. Dann sollte dem unbeschwerten Badevergnügen nichts im Wege stehen.“

