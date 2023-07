Schulung für Nikoläuse in Missen: „Für den Auftritt gibt es keine Regeln"

Die Bruderschaft in Missen-Wilhams organisiert einen Kurs für Nikolaus-Darsteller. Mit dabei sind auch Teilnehmer, die heuer erstmals in das Gewand schlüpfen.

28.06.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Das scheint nicht zu passen: Badewetter und Nikolaus. Doch in Missen-Wilhams hat es Franz Horn von der dortigen Bruderschaft des Heiligen Nikolaus passend gemacht. Die trifft sich nämlich nicht nur regelmäßig zu einem Aussendungsgottesdienst Ende November in Missen, sondern auch zu einer Wallfahrt. Die führte diesmal nach Isny – und so verband Horn sie mit einem Treffen in Missen samt Schulung.

Teilnehmer aus der Schweiz und Südtirol dabei

Bis zu ihren Auftritten in Privathaushalten, Schulen, Kindergarten und Vereinen dauert es fast noch ein halbes Jahr. Doch ihrer Leidenschaft folgten 20 Nikolaus-Darsteller vom Chiemsee, aus der Schweiz, aus Konstanz, Südtirol und dem gesamten Allgäu schon jetzt. In Isny feierten sie nach einer Stadtführung in der Nikolaikirche eine Andacht und besichtigten die Prediger-Bibliothek von 1462. Und sie nahmen sich Zeit für eine Schulung, die Hans Peter Rust aus dem Schweizer Kanton Luzern anbot. Er schlüpft dort bereits seit 35 Jahren in die Rolle des Nikolaus und bietet auch in seiner Heimat Schulungen an. Wichtig ist ihm dabei der Bezug zum christlichen Glauben. Schließlich war der Heilige Nikolaus einst Bischof von Myra. Das geschichtliche Wissen gehörte auch mit zur Schulung. So erinnerte Rust daran, dass der Heilige Nikolaus eigentlich dem orthodoxen Glauben zuzuordnen ist und dort in besonderer Weise verehrt wird.

Im Mittelpunkt standen Rollenspiele und damit der Austausch über verschiedene Formen des Nikolaus-Auftrittes: Soll er stehen oder sich setzen, um mit dem besuchten Kind auf Augenhöhe zu sein? Rust plädierte ganz klar für das Sitzen. Er stellte aber auch fest: Für den Auftritt „gibt es keine Regeln und kein Gesetz“.

67-Jähriger aus Südtirol ist seit 40 Jahren Nikolaus

Die weiteste Anreise hatte Konrad Stauder aus dem Sarndal in Südtirol. Der 67-Jährige ist seit 40 Jahren als Nikolaus-Darsteller aktiv. „Das beschränkt sich bei uns auf den 5. und 6. Dezember“, berichtete er. Eine weitere Besonderheit bei ihm: Er steht im Mittelpunkt eines Umzuges mit Kutsche, bei dem er jedes Jahr 1000 Nikolaussäcke an Kinder verteilt.

Ernst Linhuber (54) aus Bernau am Chiemsee nutzte das Seminar, um sich grundsätzliches Wissen anzueignen. Denn er will heuer erstmals ins Nikolaus-Gewand steigen. Mit sechs Bekannten hat er einen Verein gegründet. Im Internet war er auf Horn und seine Bruderschaft aufmerksam geworden.

Wildpoldsrieder von Nikolaus-Begeisterung angesteckt

Matthias Bassler (27) ist kürzlich nach Wildpoldsried gezogen und ist in Diepolz in der Sennerei angestellt. Dort hat er Horn – selbst Senn im Ruhestand – kennengelernt. Und er hat sich von dessen Nikolaus-Begeisterung anstecken lassen. Als Katholik sei ihm der christliche Hintergrund sehr wichtig, betonte er. Dass der Nikolaus auch der Schutzpatron der Bäcker, Seeleute und Studenten ist, war ihm neu.