Brückenneubau in Ofterschwang dauert zwei Wochen länger

Niederschläge in den vergangenen Wochen verzögern die Arbeiten im Oberallgäu. Jetzt soll die Straße am 22. Juli fertig sein - wenn das Wetter hält.

07.07.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Der Brückenneubau in Ofterschwang dauert länger als ursprünglich geplant. Die Sperrung der Ortsdurchfahrt sollte eigentlich an diesem Freitag aufgehoben werden. Jetzt dauern die Arbeiten wegen des schlechten Wetter aber doch länger als gedacht. Das teilt das Landratsamt Oberallgäu mit. Die Sperrung der Kreisstraße OA 5 wird deshalb bis voraussichtlich Freitag, 22. Juli, 17 Uhr, verlängert.

Bauwerk in die Jahre gekommen

Seit April wird wie berichtet die Bestandsbrücke über den Leithenbach am nordöstlichen Rand von Ofterschwang durch einen Neubau ersetzt. Der Grund sind die Schäden an dem Bauwerk, das in die Jahre gekommen ist. Um Brückenabriss und -neubau realisieren zu können, musste die Straße gesperrt werden. Ursprünglich war geplant, dass am Freitag, den 8. Juli, der Verkehr wieder fließen kann. Wegen des Wetters in den vergangenen Wochen verzögern sich die Arbeiten, teilt die Kreistiefbauverwaltung jetzt mit.

