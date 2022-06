Brückensanierung in Oberstaufen: „Anwohner haben das Schlimmste hinter sich“

Die Brückensanierung in Oberstaufen liegt im Zeitplan. Die lärmintensiven Arbeiten sind schon erledigt, Verkehrsprobleme gab es bislang keine.

29.06.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Die Sanierung der Brücke im Verlauf der Lindauer Straße in Oberstaufen liegt im Zeitplan. Marktbaumeister Josef Aichele sagt auf Nachfrage unserer Redaktion: „Die Anwohner haben das Schlimmste hinter sich.“ Denn die lärmintensiven Abbrucharbeiten sind abgeschlossen. Verkehrsprobleme aufgrund der Sperrung der Brücke sind bislang ausgeblieben.

Seit Mai laufen die Arbeiten an der Brücke, die über die Argenstraße sowie die Bahnlinie Oberstaufen-Röthenbach führt. Die über die Brücke führende Lindauer Straße ist normalerweise die wichtigste Ortszufahrt aus Richtung Westallgäu. Doch zu Problemen hat die Sperrung in den ersten Wochen nicht geführt. Die Autofahrer nutzen entweder die Argenstraße aus Richtung Genhofen oder sie folgen der Umleitung über die Bürgermeister-Hertlein-Straße.

1,2 Millionen Euro für die Brückensanierung

Die bisherigen Arbeiten sind entsprechend dem Zeitplan erfolgt. Sie brachten Lärm mit sich. „Nun aber erfolgt der Aufbau“, kündigt Aichele an. Und der sei weniger lärmintensiv. Jetzt kommt es jedoch darauf an, dass das bestellte Baumaterial jeweils pünktlich geliefert wird. Aber auch hier weiß Aichele bislang nichts von Verzögerungen. So geht er davon aus, dass die Brücke entsprechend der ursprünglichen Planung ab Oktober wieder befahren werden kann. Und die Arbeiten liegen bislang auch im finanziellen Rahmen von 1,2 Millionen Euro.

Die Marktgemeinde hatte die Sanierung der Brücke mehrfach verschoben, so unter anderem im letzten Jahr, um mit Blick auf die monatelange Sperrung der B 308 nicht mit zwei parallelen Großbaustellen den Verkehr zu behindern.

