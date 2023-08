Buddhismus-Zentrum am Großen Alpsee sucht er nach Lösung für Verkehrsprobleme

Tausende Gäste besuchen derzeit das Sommercamp des Buddhismus-Zentrums im Gut Hochreute am Großen Alpsee. Der Verkehr regt die Anwohner auf. Gibt's eine Lösung?

04.08.2023 | Stand: 12:26 Uhr

Seit zwei Wochen hat der Verkehr am Großen Alpsee in Immenstadt-Bühl wieder merklich zugenommen. Tausende Gäste besuchen aktuell das Sommercamp des Buddhismus-Zentrums im Gut Hochreute. Doch nach einer Vereinbarung mit der Stadt unternehmen die Verantwortlichen jetzt mehrere Versuche, den gefürchteten Verkehr hoch zum Zentrum einzudämmen. „Mit Erfolg“, sagt Sprecher Philip Leube.

Wie berichtet, regen sich die Anwohner unterhalb des Guts Hochreute mächtig über die massive Zunahme des Verkehrs in der Zeit des Camps auf. Das soll sich ändern. Sprecher Leube erläutert die Maßnahmen des Zentrums: „Wir haben jeden einzelnen Pendler-Gast angeschrieben, vom Auto auf das Fahrrad umzusatteln.“ Zudem seien 600 Fahrrad-Stellplätze auf dem Grundstück von Gut Hochreute und der Zufahrt geschaffen worden. Und die werden laut Leube „rege genutzt“. Außerdem wurde ein zusätzlicher Parkplatz in Bühl angemietet, an dem die Teilnehmer ohne körperliche Einschränkungen zu Fuß oder mit dem Rad das Gut Hochreute erreichen können. Der Parkplatz liege außerhalb des Naturschutzgebiets und sei mit einer separaten Zufahrt angelegt worden.

GRoßer Alpsee bei Immenstadt-Bühl: Busverkehr soll reduziert werden

Um den Großbus-Verkehr, den das Zentrum für seine Gäste während des Sommercamps betreibt, zu reduzieren, fahren laut Leube ab 22 Uhr „überwiegend kleine Shuttlebusse“. Ausgenommen davon sei jedoch das kommende letzte Wochenende, „an dem wir den An- und Abreiseverkehr auch noch später gewährleisten müssen“.

Wie erfolgreich die Maßnahmen waren, wird die Erhebung eines Verkehrsplanungsbüros zeigen, das die Stadt und das Zentrum in diesem Sommer beauftragt haben. Es soll den Besucherstrom messen und ein Konzept zur Eindämmung des Verkehrs erarbeiten. Schließlich besteht das Problem schon seit langem.