Schöllanger nicht im Regen stehen lassen

Die Gemeinde Oberstdorf muss das Engagement der Bürger unterstützen - aber nicht zu jedem Preis.

30.11.2023 | Stand: 13:21 Uhr

Immer mehr Vereine im Oberallgäu müssen erleben, was es für den Zusammenhalt im Ort bedeutet, wenn eine Dorfwirtschaft fehlt. Was beispielsweise die Kranzegger nach dem Brand des Mohrenwirts derzeit erfahren müssen, ist in Schöllang – wie in vielen Allgäuer Dörfern – schon seit Jahren Realität. Das hat Folgen für die Menschen im Dorf und das Vereinsleben, aber auch Konsequenzen für den Tourismus. Wenn die Gäste abends im Ort nicht einmal essen gehen können, werden sie im nächsten Urlaub die Ferienwohnung woanders buchen.

