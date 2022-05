Dorferneuerung in Missen - Wie geht es mit dem Dorfsaal weiter?

Der Dorfsaal ist laut Gemeinde derzeit nicht finanzierbar, ohne größere Abstriche zu machen. Auch fehlende Kindergartenplätze erhitzen die Gemüter in Missen.

Wie geht es mit dem Dorfsaal weiter? Warum gibt es nicht genügend Kindergarten- und Krippenplätze in Missen? Wie kann der Ort für Auswärtige attraktiver werden? Auf diese und weitere Fragen wollten die Bürger gemeinsam mit den Gemeindevertretern bei der Bürgerversammlung Lösungen finden. Zudem informierte Bürgermeisterin Martina Wilhelm über die Entwicklungen im Dorf und welche Projekte geplant sind. Ein Überblick:

Dorferneuerung in Missen

Ein achtköpfiges Team um Sprecherin Barbara Milz betreut die Dorferneuerung in Missen. Gemeinsam mit der Gemeinde und Vertretern des Amts für ländliche Entwicklung Schwaben soll das Dorf nach und nach durch verschiedene Projekte erneuert werden.

Die Lebens- und Arbeitsverhältnisse auf dem Land sowie das Ortsbild sollen so verbessert und die Innenentwicklung im Dorf gefördert werden. Dazu hat die Vorstandschaft nun eine Prioritätenliste aus den eingegangenen Vorschlägen der Bürgerinnen und Bürger erstellt. Diese wurde bereits vom Gemeinderat bestätigt. Die wichtigsten Maßnahmen sind: den Dorf- und Kirchplatz sowie die Parkflächen neu gestalten, ein neues Dorfgemeinschaftshaus bauen sowie den öffentlichen Straßenraum umgestalten.

Bis Herbst laufe die Auswahl der Planer. 2024 sollen dann die Genehmigungen eingeholt und die Bauleistungen ausgeschrieben und vergeben werden. „Wir rechnen damit, dass wir 2025 mit dem Bau beginnen können“, sagte Milz.

Zu wenige Kindergartenplätze in Missen-Wilhams

Zwei junge Frauen kritisierten, dass die Gemeinde zu spät auf die große Nachfrage nach Krippen- und Kindergartenplätzen reagiert habe. Insgesamt gebe es derzeit 62 Plätze aufgeteilt in zwei Kinder- und eine Krippengruppe. Doch die Warteliste sei sehr lange. Deshalb soll es ab Herbst eine Notfallgruppe geben. „Ich finde es super, dass es so etwas geben soll, aber auch erschreckend, dass so viele Kinder auf einen Platz warten müssen“, sagte eine junge Mutter.

Sieben Absagen für den Kindergarten und fünf für die Krippe habe es laut Wilhelm heuer gegeben. Derzeit sei die Gemeinde in Gesprächen mit dem Landratsamt, ob eine solche Notfallgruppe möglich ist, welche Räume nötig sind und ob Fachpersonal bereitgestellt wird. Einen Waldkindergarten mit Containern brachten die Bürger auch ins Gespräch, um mehr Kinder aufnehmen zu können. Das werde nun geprüft, sagte die Bürgermeisterin.

Wie geht es mit dem Dorfsaal weiter?

Ein heikles Thema in Missen-Wilhams ist nach wie vor der fehlende Dorfsaal. Bereits seit 2018 laufen die Planungen, nachdem der bislang genutzte Schäfflersaal nicht mehr zur Verfügung steht. Im Dezember wurden sie aber vorerst eingestellt. „Wir müssen schauen, was wir überhaupt brauchen und finanzieren können“, sagte die Rathauschefin.

Aktuell gebe es nämlich eine Finanzierungslücke von 500.000 Euro. Ohne größere Abstriche könne demnach kein Dorfsaal gebaut werden. „Wir dürfen andere Projekte, die genauso wichtig sind, wegen des Dorfsaals nicht vernachlässigen“, erklärte Wilhelm.

Einige Bürger sprachen von fehlender Transparenz. „Wer kümmert sich denn überhaupt darum?“, fragte ein Missener. Das soll nun die Vorstandschaft der Dorferneuerung in Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat übernehmen. Zugleich sollen hiesige Handwerker und deren Expertise bei wichtigen Fragen zugezogen werden.

Schulden von Missen weren immer weniger

Die Schulden der Gemeinde werden immer weniger. Zum Jahreswechsel sei der Schuldenberg auf etwa 484.000 Euro geschrumpft. Zum Vergleich: 2021 hatte Missen noch etwa 642.000 Euro, 2020 knapp 798.000 Euro Schulden.

