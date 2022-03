Büsche und Bäume am Werdensteiner Moos gerodet

Die Arbeiten an dem beliebten Weg sind aus Sicht von Naturschützerin Julia Wehnert korrekt abgelaufen. Warum Hochmoore wichtig für den Klimaschutz sind.

22.03.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Was schattig war, liegt in der prallen Sonne: Büsche und Bäume entlang des Pfades rund ums Werdensteiner Moos sind weg. Was brachial anmutet, hat seinen Sinn, sagt Gerhard Honold, Stadtförster von Immenstadt. „Wir schützen in diesem Fall nicht den Wald, sondern das Moor in Absprache mit dem Bund Naturschutz.“ Der Weg soll trocken sein, deshalb wurde er großzügig freigeschnitten. Honold spricht von „Verkehrssicherungsmaßnahmen“, denn der Spazierweg sei einer der beliebtesten im Oberallgäu „mit bestimmt über 100.000 Besuchern im Jahr“.