Bulls-Ladies im Formhoch: Frauen des ERC Sonthofen schließen zur Spitze auf

Die Frauen des ERC Sonthofen ziehen durch einen dramatischen Penaltysieg mit Landesliga-Spitzenreiter Dingolfing gleich.

03.02.2022 | Stand: 11:26 Uhr

Mit einem dramatischen Sieg nach Penaltyschießen kehrten die Bulls-Ladies des ERC Sonthofen vom letzten Auswärtsspiel der Hauptrunde in der Eishockey-Landesliga vom Tabellenführer Dingolfing zurück. Nach der 0:5-Auftaktniederlage in die Saison hatten die Oberallgäuerinnen mit den Isarstädterinnen eine Rechnung offen.

So starteten die Damen aus Sonthofen druckvoll in den ersten Spielabschnitt und belohnten sich in der sechsten Minute durch ein Zuspiel von Natascha Schaffrik-Hindelang auf Vika Barmasev mit dem 1:0. In der offenen Partie waren die Dingolfingerinnen kontergefährlich und kamen oft gefährlich ins Drittel der Bulls. Doch die glänzend aufgelegte Torhüterin Rebecca Schütze hielt die Führung fest. In der 14. Minute erhöhte Lexi Hoffmann (Vorlage Celine König) auf 2:0 für Sonthofen.

Im zweiten Drittel agierten die Gäste aus der Kreisstadt zunehmend nervös und brachten sich sowohl in der neutralen Zone als auch im eigenen Drittel enorm unter Druck. In der 27. Minute kam der EV Dingolfing so zum 1:2-Anschluss. Mit diesem knappen Spielstand ging es in die zweite Pause. Im letzten Abschnitt lieferten sich die Teams einen Schlagabtausch: Es entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel auf Augenhöhe – doch Dingolfing gelang der Ausgleich in der 52. Minute. Dabei blieb es, und so ging es für den ERC zum zweiten Mal in dieser Saison ins Penaltyschießen.

Nachdem Rebecca Schütze ihre starke Leistung über das gesamte Spiel auch hier mit einem „sauberen Kasten“ krönte, verwandelte Kim Junker einen sehenswerten Penalty zum Sieg und zum Zusatzpunkt für Sonthofen. Somit geht der ERC punktgleich mit Dingolfing in das letzte Wochenende der Hauptrunde und erwartet am kommenden Sonntag ab 17.30 Uhr Ravensburg.