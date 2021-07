Bund fördert drei Lesungen in der Sonthofer Stadtbibliothek

Die Stadt Sonthofen profitiert für eine Lesereihe von der Kulturförderung des Bundes. Welche Autoren erwartet werden und welche Bücher sie präsentieren.

Das Programm „Neustart Kultur“ der Bundesregierung unterstützt die Stadtbücherei Sonthofen mit einem Zuschuss von 1 980 Euro. Er fördert drei Veranstaltungen im Rahmen der Reihe „Sonthofen liest“. Die Stadtbücherei hatte sich im April um die Förderung von drei Lesungen beworben und jetzt den Zuschlag erhalten.

"Bücher gemeinsam entdecken"

Als Erstes ist eine Lesung mit der Münchner Autorin Lena Gorelik am Montag, 26. Juli, um 19 Uhr geplant. Dazu findet vorab in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule der Kurs „Bücher gemeinsam entdecken“ in der Stadtbücherei statt. Zwei Werke Lena Goreliks werden behandelt. Als Abschluss und Höhepunkt werde dann die Lesung in der Bibliothek angeboten.

"Ein Fall für Leopold von Herzfeldt"

Die zweite literarische Veranstaltung soll dann im Herbst stattfinden. Oliver Pötzsch, Verfasser zahlreicher historischer Romane, will „Das Buch des Totengräbers: Ein Fall für Leopold von Herzfeldt“ vorstellen. Begleitet wird Oliver Pötzsch von einigen Musikern, die die Lesung mit Klängen auf mittelalterlichen Instrumenten abrunden.

"Zwischen Hundstagen und Raunächten"

Ebenfalls noch im Herbst soll es um ein Thema gehen, das die Stadtbücherei mit dieser dritten Lesung vertiefen möchte: Nature Writing. Die in Berlin lebende Autorin Michaela Vieser soll aus ihrem Buch „Wetter – Zwischen Hundstagen und Raunächten“ lesen.

