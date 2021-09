Bundestagswahl 2021: Hier finden Sie nach der Auszählung die Ergebnisse aus Immenstadt

Wie ist das Ergebnis der Bundestagswahl 2021 in Immenstadt ausgefallen? Wie Parteien und Direktkandidaten abgeschnitten haben, erfahren Sie hier am Wahlabend.

10.09.2021 | Stand: 15:13 Uhr

Mit Spannung werden auch in Immenstadt die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 erwartet. Am Wahlabend am 26. September wird sich zeigen: Welche Partei gewinnt die Wahl, welcher Kandidat hat in der Region die meisten Stimmen bekommen oder für eine Überraschung gesorgt? Bis 18 Uhr haben Wähler und Wählerinnen die Chance, in den Wahllokalen ihre Stimmen abzugeben.

Die ersten Hochrechnungen und Trends aus Immenstadt werden im Laufe des Abends erwartet - Sie finden die Ergebnisse dann aktuell an dieser Stelle.

allgaeuer-zeitung.de berichtet umfassend und aktuell über die Bundestagswahl 2021 in der Region:

Bundestagswahl 2021 - Ergebnis in Immenstadt, Wahlkreis 256

Immenstadt liegt im Wahlkreis Oberallgäu (256). Mit der Erststimme können folgende Kandidaten der bisher im Bundestag vertretenen Parteien gewählt werden.

CSU : Mechthilde Wittmann

: Grüne: Pius Bandte

SPD : Martin Holderied



: AfD : Dr. Rainer Rothfuß

: Dr. Rainer Rothfuß FDP : Stephan Thomae

: Die Linke : Engelbert Blessing

Alle zwölf Direktkandidatinnen und -kandidaten der Parteien im Wahlkreis Oberallgäu, die in Immenstadt mit der Erststimme wählbar sind, sehen Sie hier im Überblick.

Bilderstrecke

Bundestagswahl: Die Kanzlerin und ihre potentiellen Nachfolger

1 von 9 Bundeskanzlerin, Europa-Politikerin und Frau für Krisen: Angela Dorothea Merkel (CDU) war 16 Jahre im Amt. Nun geht diese Zeit zu Ende. Wird ihre Zeit als CDU-Vorsitzende mitgezählt, bestimmte sie seit zwei Jahrzehnten die Politik in Deutschland mit. Bild: Hannibal Hanschke, dpa Bundeskanzlerin, Europa-Politikerin und Frau für Krisen: Angela Dorothea Merkel (CDU) war 16 Jahre im Amt. Nun geht diese Zeit zu Ende. Wird ihre Zeit als CDU-Vorsitzende mitgezählt, bestimmte sie seit zwei Jahrzehnten die Politik in Deutschland mit. Bild: Hannibal Hanschke, dpa 2 von 9 Am 22. November 2005 trat Angela Merkel ihre erste Amtszeit als Bundeskanzlerin an. Damit wurde sie die erste Frau in diesem Amt - noch dazu die jüngste. Angela Merkel war bei ihrem Amtsantritt 51 Jahre alt. Ihr Vorgänger Gerhard Schröder (SPD) gratuliert ihr auf diesem Bild zum Wahlsieg. Bild: Peer Grimm, dpa (Archivbild) Am 22. November 2005 trat Angela Merkel ihre erste Amtszeit als Bundeskanzlerin an. Damit wurde sie die erste Frau in diesem Amt - noch dazu die jüngste. Angela Merkel war bei ihrem Amtsantritt 51 Jahre alt. Ihr Vorgänger Gerhard Schröder (SPD) gratuliert ihr auf diesem Bild zum Wahlsieg. Bild: Peer Grimm, dpa (Archivbild) 3 von 9 Angela Merkel und ihr Mann, Joachim Sauer, bei den Bayreuther Festspielen. Er war die ganzen Kanzlerjahre an ihrer Seite. Die beiden Physiker sind seit 1998 miteinander verheiratet. Bild: David-Wolfgang Ebener, dpa (Archivbild) Angela Merkel und ihr Mann, Joachim Sauer, bei den Bayreuther Festspielen. Er war die ganzen Kanzlerjahre an ihrer Seite. Die beiden Physiker sind seit 1998 miteinander verheiratet. Bild: David-Wolfgang Ebener, dpa (Archivbild) 4 von 9 Annalena Baerbock ist Bundestagsabgeordnete, Bundesvorsitzende der Grünen, Mutter und seit April auch Kanzlerkandidatin. Sie setzte sich gegen Robert Habeck durch, der gemeinsam mit Baerbock Bundesvorsitzender der Grünen ist. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) Annalena Baerbock ist Bundestagsabgeordnete, Bundesvorsitzende der Grünen, Mutter und seit April auch Kanzlerkandidatin. Sie setzte sich gegen Robert Habeck durch, der gemeinsam mit Baerbock Bundesvorsitzender der Grünen ist. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) 5 von 9 Annalena Baerbock setzt sich dafür ein, dass die Rechte der Kinder stärker im Grundgesetz verankert werden. Privat ist Baerbock mit dem Politikberater und PR-Manager Daniel Holefleisch (* 1973) verheiratet und lebt mit ihm und ihren zwei Töchtern (* 2011, * 2015) in Potsdam. Bild: Patrick Pleul, dpa (Archivbild) Annalena Baerbock setzt sich dafür ein, dass die Rechte der Kinder stärker im Grundgesetz verankert werden. Privat ist Baerbock mit dem Politikberater und PR-Manager Daniel Holefleisch (* 1973) verheiratet und lebt mit ihm und ihren zwei Töchtern (* 2011, * 2015) in Potsdam. Bild: Patrick Pleul, dpa (Archivbild) 6 von 9 Bundesfinanzminister Olaf Scholz ist seit dem Jahr 2020 Kanzlerkandidat der SPD für die Bundestagswahl im Jahr 2021. Scholz ist derzeit Bundesfinanzminister und Vizekanzler der Regierung aus CDU/CSU und SPD mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Bild: Michael Kappeler, dpa Bundesfinanzminister Olaf Scholz ist seit dem Jahr 2020 Kanzlerkandidat der SPD für die Bundestagswahl im Jahr 2021. Scholz ist derzeit Bundesfinanzminister und Vizekanzler der Regierung aus CDU/CSU und SPD mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Bild: Michael Kappeler, dpa 7 von 9 Der SPD-Politiker ist seit 1998 mit Britta Ernst verheiratet. Kinder haben sie keine: Die politische Karriere und die Zweisamkeit standen für das Ehepaar Scholz-Ernst immer an erster Stelle. Seit September 2017 ist Britta Ernst brandenburgische Ministerin für Bildung, Jugend und Sport. Bild: Axel Heimken, dpa (Archivbild) Der SPD-Politiker ist seit 1998 mit Britta Ernst verheiratet. Kinder haben sie keine: Die politische Karriere und die Zweisamkeit standen für das Ehepaar Scholz-Ernst immer an erster Stelle. Seit September 2017 ist Britta Ernst brandenburgische Ministerin für Bildung, Jugend und Sport. Bild: Axel Heimken, dpa (Archivbild) 8 von 9 Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hält ein Impfangebot für alle impfwilligen Menschen schon im Juli 2021 für möglich - zwei Monate früher als es Kanzlerin Angela Merkel in Aussicht stellt. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hält ein Impfangebot für alle impfwilligen Menschen schon im Juli 2021 für möglich - zwei Monate früher als es Kanzlerin Angela Merkel in Aussicht stellt. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) 9 von 9 Armin Laschet ist verheiratet und hat drei bereits erwachsene Kinder – Johannes (Joe), Eva und Julius. Seine Frau Susanne lernte er bereits im Kinder- und Jugendchor kennen. Seit 1985 ist das Paar verheiratet. Bild: Caroline Seidel, dpa Armin Laschet ist verheiratet und hat drei bereits erwachsene Kinder – Johannes (Joe), Eva und Julius. Seine Frau Susanne lernte er bereits im Kinder- und Jugendchor kennen. Seit 1985 ist das Paar verheiratet. Bild: Caroline Seidel, dpa 1 von 9 Bundeskanzlerin, Europa-Politikerin und Frau für Krisen: Angela Dorothea Merkel (CDU) war 16 Jahre im Amt. Nun geht diese Zeit zu Ende. Wird ihre Zeit als CDU-Vorsitzende mitgezählt, bestimmte sie seit zwei Jahrzehnten die Politik in Deutschland mit. Bild: Hannibal Hanschke, dpa Bundeskanzlerin, Europa-Politikerin und Frau für Krisen: Angela Dorothea Merkel (CDU) war 16 Jahre im Amt. Nun geht diese Zeit zu Ende. Wird ihre Zeit als CDU-Vorsitzende mitgezählt, bestimmte sie seit zwei Jahrzehnten die Politik in Deutschland mit. Bild: Hannibal Hanschke, dpa

Bundestagswahl 2021 in Immenstadt - Wahlergebnis

Das Ergebnis der Bundestagswahl 2021 in Immenstadt finden Sie nach der Auszählung an dieser Stelle. So haben sich vor vier Jahren die Erststimmen der Wähler aus Immenstadt verteilt.

Dr. Gerd Müller ( CSU ): 47,9 Prozent

( ): 47,9 Prozent Katharina Schrader ( SPD ): 14,1 Prozent

( ): 14,1 Prozent Peter Felser ( AfD ): 11,1 Prozent

( ): 11,1 Prozent Erna-Kathrein Groll (Grüne): 9,9 Prozent

(Grüne): 9,9 Prozent Stephan Thomae ( FDP ): 6,6 Prozent

( ): 6,6 Prozent Xaver Merk (Linke): 4,5 Prozent

Bei der Bundestagswahl 2017 zog Gerd Müller (CSU) im Wahlkreis 256 "Oberallgäu", in dem Immenstadt liegt, als Direktkandidat in den Deutschen Bundestag ein. Der Entwicklungshilfe-Minister aus Kempten tritt in diesem Jahr nicht mehr zur Wahl an.

Ergebnis Bundestagswahl: Welche Partei hat in Immenstadt gewonnen?

Bei der letzten Bundestagswahl wurde die CSU in Immenstadt mit Abstand die stärkste Kraft. Sie bekam damals 39 Prozent der Stimmen. So sahen die Ergebnisse der Parteien bei der letzten Wahl nach den Zweitstimmen aus.

CSU : 39 Prozent (-7,9 % im Vergleich zur BTW 2013)

: 39 Prozent (-7,9 % im Vergleich zur BTW 2013) SPD : 14,3 Prozent (-3,3%)

: 14,3 Prozent (-3,3%) AfD : 11,6 Prozent (+6,7%)

: 11,6 Prozent (+6,7%) Grüne: 11,2 Prozent (+0,7 %)

FDP : 10,2 Prozent (+4,8 %)

: 10,2 Prozent (+4,8 %) Linke: 5,5 Prozent (+1,7%)

In Immenstadt lag die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2017 bei 74,3 Prozent. Der Wahlkreis 256 Oberallgäu umfasst neben dem geografischen Landkreis Oberallgäu mit Immenstadt auch die Stadt Kempten und den Landkreis Lindau.