Bundesverdienstkreuz für den „Botschafter der Schmiede“

Peter Elgaß aus Immenstadt wird vor allem für seine Verdienste um das Schmiedehandwerk und für seine Allgäuer Heimat gewürdigt

19.06.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Mit dem Bundesverdienstkreuz am Band wurde das gesellschaftliche Engagement von Peter Elgaß gewürdigt. Die Auszeichnung überreichte dem Immenstädter Staatsministerin Carolina Trautner in München vor allem wegen seiner „herausragenden Verdienste“ um das Schmiedehandwerk sowie um seine Allgäuer Heimat.

Seit 1992 ist Elgaß Herausgeber und Verleger von Hephaistos, einer internationalen Zeitschrift für Metallgestalter. Seit 1996 ist er im Vorstand des „Internationalen Fachverbandes gestaltender Schmiede“, ab 2005 auch Kassenwart. Zudem war Elgaß 1996 Mitbegründer der Internationalen Biennale der Schmiede in Kolbermoor, einer der bekanntesten und größten Berufsveranstaltungen für Metallgestalter und Schmiede in Deutschland, heißt es in der Laudatio von Sozialministerin Trautner.

Begründer des Rings Europäischer Schmiedestädte

Seit 2002 ist Elgaß Präsident des Fördervereins der Biennale, des „Europäischen Zentrums für Zeitgemäße Metallgestaltung“ in Kolbermoor. Vor allem seiner Initiative sei es zu verdanken, dass 2001 der „Ring der Europäischen Schmiedestädte“ gegründet wurde. Diese Partnerschaft ist mittlerweile auf 19 Städte und Gemeinden aus elf Nationen angewachsen. Ziel dieser europaweiten Organisation ist die Erforschung und der Erhalt der Metalltradition und Förderung zeitgemäßer Metallgestaltung. Trautner: „Damit agiert Herr Elgaß weit über die deutschen Grenzen hinaus als Botschafter der Schmiede.“

Ihm sei insbesondere eine qualifizierte Ausbildung der Metallgestalter und Schmiede ein Anliegen. So war er treibende Kraft für das mittlerweile laufende Erasmus-Projekt „European Iron Academy“. Seit 2012 ist Elgaß zudem ständiges Jurymitglied beim größten europäischen Wettbewerb der Schmiede. Zweimal war er Mitglied der Jury bei der Weltmeisterschaft der Schmiede in Pratovecchio in Italien.

Daneben engagiert sich der Immenstädter seit 1996 für den „Heimatbund Allgäu“. Er ist Gründer und langjähriger Verleger der Mitgliederzeitschrift „Heimat Allgäu“, die etwa 8000 Mitglieder erreicht. Zudem ist Elgaß Herausgeber der Zeitschrift „Nagelfluh“ für den Naturpark Nagelfluhkette, die an über 30 000 Haushalte verteilt wird. Elgaß sei auch maßgeblich verantwortlich, dass 2013 der „Deutsche Wandertag“ in Oberstdorf im Allgäu stattfand. Konzept, Erarbeitung und Vorstellung des Projektes sei sein Verdienst. Daraus entstand zudem die Initiative des Heimatbunds für die „Allgäu Trilogie“.

Peter Elgaß (67) aus dem Immenstädter Ortsteil Werdenstein engagiert sich nicht nur für die Schmiede und seine Allgäuer Heimat. Seit 2008 saß Elgaß auch im Stadtrat von Immenstadt und war dort Fraktionsvorsitzender der SPD. Bekannt als streitbarer Geist, der für seine Ansichten kämpfte, war er zudem als Kulturreferent des Stadtrats und zeitweise als Tourist- und Wirtschaftsreferent tätig. Außerdem war er Mitglied im Beirat der Alpsee-Grünten Tourismus GmbH und Aufsichtsrat in der Alpsee-Immenstadt Tourismus GmbH.

Streitbarer Geist der SPD

