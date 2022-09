Bundesverdienstkreuz für drei Engagierte aus dem südlichen Oberallgäu

Drei Bürger aus dem südlichen Oberallgäu haben das Bundesverdienstkreuz erhalten. Wer die Geehrten sind und wofür sie ausgezeichnet wurden.

11.09.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Zwei Bürger aus dem südlichen Oberallgäu haben das Bundesverdienstkreuz erhalten: Georg Wagner aus Oberstaufen und Bernd Steiner aus Oberstdorf. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek überreichte die Ehrung laut einer Pressemitteilung in Memmingen im Auftrag des Bundespräsidenten.

Das Engagement von Wagner reiche von der Freiwilligen Feuerwehr über den Trachtenverein, die Volkstanzgruppe bis hin zum Bienenzuchtverein, teilt das Ministerium mit. Seit 50 Jahren widme er sich den kulturellen Zielen des Vereins Heimatdienst Oberstaufen. Er war zunächst Kassier und ist seit 1980 dessen Vorsitzender. Mehrmals zog das Heimatmuseum um, bis dank seines Einsatzes der endgültige Standort im „Strumpfar Haus“ gefunden wurde. Dieses Bauernhaus von 1788 mit Wald, Viehweiden und Berghütte war eine Schenkung der letzten Besitzerin an den Verein. Es folgten Jahre der mühseligen Renovierung des denkmalgeschützten Gebäudes. Auch Wagner half dabei sehr viel. 10.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden habe er bereits eingebracht. Seine Berufserfahrung als Zimmermann sei hier „Gold wert“.

Gesundheitsminister Klaus Holetschek (links) überreicht Bernd Steiner aus Oberstdorf das Bundesverdienstkreuz. Bild: Bayerisches Gesundheitsministerium

In Oberstaufen sind auf dem Museumsareal viele Gebäude entstanden

Inzwischen sind auf dem Museumsareal viele Gebäude entstanden: Ein Depot mit Hausmeisterwohnung und Bienenhaus, in dem der Imkerverein Oberstaufen mit 15 Völkern einen Lehrbienenstand unterhält. Zudem wurde die Alpe Vögelsberg von 1775 wieder aufgebaut. In der Planungsphase befinde sich derzeit der Bau einer Kapelle auf dem Museumsgelände. Außerdem wird das „Kohlerhaus“ wieder aufgebaut.

Die federführende Erarbeitung und Herausgabe des Büchleins „Staufner Mundart ABC“ geht ebenfalls auf Wagners Konto. Daneben engagiert er sich für öffentliche Belange im kulturellen und architektonischen Bereich. Durch seinen Einsatz wurde die Restaurierung des gotischen Altars in der Kirche im Ortsteil Zell in Angriff genommen. Der Abbruch des historischen Posttürmchens sowie die Modernisierung des Kaplanhauses sei durch seine Überzeugungskraft verhindert worden, teilt das Ministerium weiter mit. Auch den Abriss des historischen Färberhauses verhinderte er in letzter Sekunde. Heute ist das Gebäude ein beliebtes Schmuckstück der Gemeinde, zum Beispiel für Trauungen.

Auch Dr. Sybille Keller (Mitte) aus Waltenhofen erhielt das Bundesverdienstkreuz. Mit dabei war Bürgermeister Eckchard Harscher (rechts). Bild: Bayerisches Gesundheitsministerium

Die Ehefrau von Georg Wagner hat ihm all die Jahre den Rücken freigehalten

Besonders stolz ist Wagner auf seine Ehefrau, die ihm all die Jahre den Rücken freigehalten und ihn immer unterstützt habe.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde Zahnärztin Dr. Sybille Keller aus Waltenhofen. Sie reist seit 1999 regelmäßig nach Nepal, um dort in zwei Krankenhäusern und im ganzen Land Patienten zu versorgen. Seit vergangenem November ist sie Präsidentin des Vereins „Zahnärzte ohne Grenzen“, den sie mitbegründete. „Frau Dr. Keller hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, den ärmsten Menschen dieser Welt zu helfen“, hieß es in der Laudatio. Für ihr Ehrenamt investiere sie etwa zwei- bis dreimal jährlich ihren Urlaub.

Auch Bernd Steiner aus Oberstdorf wird ausgezeichnet

Geehrt wurde auch Bernd Steiner. Er war kürzlich von Syrgenstein (Landkreis Dillingen) nach Oberstdorf umgezogen. Dort war er 36 Jahre lang Bürgermeister. Er engagiert sich auch beim Bundesverband der Kehlkopfoperierten.