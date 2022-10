Bundeswehr in Sonthofen: Ehemaliger Standortleiter gestorben

Leo Fellmann leitete über mehrere Jahre das Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Sonthofen. Kürzlich starb er im Alter von 80 Jahren. Ein Nachruf.

13.10.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Zehn Jahre lang leitete er mit unermüdlichem Einsatz das Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Sonthofen (früher: Standortverwaltung). Nun ist Leo Fellmann im Alter von 80 Jahren gestorben. Seinen Ruhestand verbrachte er im Oberallgäu.

Bei seiner Verabschiedung aus dem aktiven Dienst 2007 wurde der damalige Regierungsoberamtsrat für sein Engagement gewürdigt. Mehrere 100 geladene Gäste nahmen an dem Festakt teil. Als herausragende Eigenschaft Fellmanns wurde seine Fähigkeit gelobt, ein dicht gespanntes Netz freundschaftlicher Beziehungen zu unterhalten – weit über die Grenzen des Freistaats hinaus. Dazu gehörten neben Treffen am Behördenleiter-Stammtisch auch (informelle) Schafkopfrunden. (Lesen Sie auch: Allgäuer Verteidigungsexperte: "Ich würde die Wehrpflicht gerne wieder sehen")

Ehemaliger Leiter des Standortes in Sonthofen wurde für "sympathische Schlitzohrigkeit" gelobt

Gewürdigt wurde Fellmann auch für seine „sympathische Schlitzohrigkeit“, seine verlässliche Zusammenarbeit, kurze, effiziente Wege, sein Durchsetzungsvermögen und Sachverstand. Er wurde als beliebter Chef und Kämpfertyp beschrieben, der seine verantwortungsvolle Position hervorragend ausgefüllt habe. „Unsere Dienstleistung haben wir unter das Motto gestellt: Wer will, findet Wege, wer nicht will, Gründe“, sagte Fellmann selbst bei der Verabschiedung in den Ruhestand.

Neben Schafkopf-Runden und Behördenleiter-Stammtisch war Fellmann Freizeit-Rancher.