Kasernen in Sonthofen: Wann der Umzug nun geplant ist

Ein Vertreter der Bundeswehr erläutert im Stadtrat den aktuellen Stand für die bevorstehenden Veränderungen in Sonthofen. Wo es zu Verzögerungen kommt.

01.03.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Viele Gerüchte waren in den vergangenen Monaten zu hören, wenn es um die Bundeswehr in Sonthofen ging: Wird das Areal rund um die "Burg", wo seit Mai 2016 gebaut wird, wirklich in absehbarer Zeit fertig? Bleiben Jäger- und Grüntenkaserne doch dauerhaft bestehen? Für etwas Aufklärung sorgte nun Oberst Hans-Jürgen Neubauer vom Kompetenzzentrum Baumanagement München der Bundeswehr im Stadtrat. Der Tenor: Im ersten Quartal 2024 könnte die Generaloberst-Beck-(GOB)-Kaserne bezogen werden. Allerdings werden Jäger- und Grüntenkaserne deutlich länger genutzt werden, als es in der Öffentlichkeit bislang bekannt war.

236 Millionen Euro seien bislang verbaut worden, berichtete Neubauer. Nun stünden als nächster Schritt die Außenanlagen an mit asphaltierten Straßen und Flächen sowie Grünbereichen. Wie viel Geld dafür gebraucht werde, sei derzeit schwer absehbar. Er ergänzte: 236 Millionen Euro seien bereits viel Geld – dennoch lobte er das Staatliche Bauamt Kempten, das vor Ort die Arbeiten „absolut wirtschaftlich“ betreue. Die Wirtschaftlichkeit sei angesichts enormer Preissteigerungen nicht selbstverständlich, was Vorhaben an anderen Standorten belegen würden. Zudem müsse bei der GOB „bedarfsgerecht mit den Auflagen des Denkmalschutzes“ gebaut werden. Das sei nicht immer einfach, erklärte Neubauer, und nannte ein Beispiel: „Der große Speisesaal kostet. Eigentlich bräuchten wir den gar nicht so groß – aber wir können ja nicht nur den halben Saal sanieren.“

GOB-Kaserne in Sonthofen: Anfang 2024 sollen "alle Voraussetzungen gewährleistet sein, um den Betrieb sicherzustellen"

Einige Bereiche seien bereits vor 2024 fertig, sodass sie an das Bundeswehr-Dienstleistungszentrum übergeben werden. Das richte die verschiedenen Gebäude dann ein. Unter anderem entstehen im Unterkunftsbereich Zimmer mit 600 Betten. Im ersten Quartal 2024 sollen dann „alle Voraussetzungen gewährleistet sein, um den Betrieb sicherzustellen“. Dazu zähle unter anderem auch, die Sicherheit des Areals herzustellen, sobald Waffen und andere Geräte eingelagert werden, die bewacht werden müssen. Mit diesem Zeitplan sei man „sechs Monate später dran, als wir es sein wollten“, ergänzte der Oberst aus München.

Allerdings gebe es auch unerfreuliche Überraschungen, verriet Neubauer: In einigen Bereichen, die bereits fertig sind, seien Baumängel entdeckt worden. Da werde es zum Teil auch zum Rechtsstreit mit den betroffenen Firmen kommen, „vermutlich vor Gericht“. Einige Mängel könnten ausgebessert werden, wenn die GOB bereits genutzt werde. An einer Stelle sei das aber nicht möglich: bei den Sporthallen. Dort „können wir nicht weiterbauen und prüfen, ob das Dach dicht ist oder nicht“. Das hat zur Folge, dass „wir die Sporthalle in der Grüntenkaserne etwas länger nutzen als geplant“. Im Laufe des nächsten Jahres soll der Baumangel voraussichtlich behoben werden. Auch in einem weiteren Bereich kommt es zu Verzögerungen: Das moderne Laborgebäude in der GOB-Kaserne müsse ein langwieriges Genehmigungsverfahren durchlaufen. Das bedeutet: Die bisherigen Räume in der Jägerkaserne muss die Bundeswehr 2024 weiter nutzen, bis der Neubau freigegeben ist. Neubauer ergänzte: „Hetzen wäre falsch.“ Lieber lasse man sich dann noch drei Monate mehr Zeit als geplant, damit am Ende alles passe. Bis die Grünten- und Jägerkaserne also zum Verkauf stehen, dürfte noch viel Zeit vergehen. Die Stadt plant, wie berichtet, die Flächen zu erwerben und künftig für kommunale Zwecke zu nutzen.

Führungen für die Bevölkerung in der GOB-Kaserne sind geplant

Henning Werth (Grüne) erinnerte daran, die „düstere Zeit aufzuarbeiten“, mit der die GOB auch unweigerlich verbunden sei. Er meinte damit die Nationalsozialisten, die die "Burg" oberhalb von Sonthofen für sich instrumentalisierten. Werth wünschte sich, auch die „perfide Architektur“ zu thematisieren. Neubauer betonte, dieses dunkle Kapitel werde nicht vergessen. Es sei auf dem GOB-Gelände „ein Raum vorbehalten für die Dokumentation“ der Ereignisse in der Vergangenheit. Auch Führungen und „Begegnungen mit der Bevölkerung“ seien vorgesehen. Tim Richardt, Kommandeur der Schule ABC-Abwehr, bestätigte: „Wir wollen 14-tägige Begehungen anbieten.“ Es sei in seinem Interesse, die Türen für die Bevölkerung regelmäßig zu öffnen. Zudem gebe es Kontakt zum Militärhistorischen Museum in Dresden, was die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit betreffe. Neubauer ergänzte, der große Speisesaal biete sich zudem für Veranstaltungen an.

Petra Müller (CSU) hatte den Wunsch, dass städtische Vereine Anlagen in der GOB nutzen können. Dazu sagte Richardt: „Wenn wir wissen, wie wir ausgelastet sind, finden sich bestimmt Möglichkeiten mit Freiräumen.“