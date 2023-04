Bunter Mix aus Emotionen: So lief die Sonthofer Sportgala

Die Sonthofer Sportgala unterhält 250 Gäste mit straffem Programm aus hochkarätigen Athleten, emotionalen Verabschiedungen und spektakulären Neuerungen.

Eine emotionale Verabschiedung, eine überfällige Premiere und ein bunt gemischtes Feld an hochkarätigen Sportlerinnen und Sportlern: Es war ein gelungenes Comeback, das die Sonthofer Sportgala gefeiert hat. Vor 250 Gästen im Haus Oberallgäu ehrte Moderator und Sportreferent des Stadtrates, Christian Feger, die Athleten der Kreisstadt. „Es ist schön, zu sehen, dass wir so ein breites Feld an Sportlern haben. Wir haben Aushängeschilder, auf die die Stadt stolz sein kann.“

Funke für Glas Bevor die Athletinnen und Athleten für ihre Erfolge des Sportjahres 2022 noch einmal eine große Bühne erhielten, wurde es allerdings emotional. Benno Glas, seit etlichen Jahren als Ehrungspate Stammgast der Gala, wurde auch von der Kreisstadt noch einmal als BLSV-Kreisvorsitzender verabschiedet. Glas hatte das Amt seit 2005 inne und übergab im vergangenen Herbst an den Thalkirchdorfener Jürgen Funke. „Ich freue mich, dass ich als einer der wenigen in diesen Zeiten meinen Laden gesund übergeben darf. Jürgen kennt sich im Sport und im Ehrenamt bestens aus, das gibt mir ein gutes Gefühl für die Zukunft“, sagte der 74-Jährige und ergänzte mit einem Augenzwinkern: „Man sieht: Selbst als Staufner kann man es zu was bringen.“

Auf der Sportgala verabschiedete sich der ehemalige BLSV-Kreisvorsitzende Benno Glas (rechts) - sein Nachfolger ist Jürgen Funke. Bild: Dominik Berchtold

Große Bühne für Athleten Frenetischen Applaus erntete nach der Verleihung der Ehrenurkunden und der Bronzemedaillen der ERC Sonthofen. Der Eishockey-Landesligist hatte für den Gewinn der bayerischen Bezirksliga-Meisterschaft die Ehrenmedaille in Bronze erhalten. Neben großen Teilen der Mannschaft standen auch Erfolgscoach Peter Waibel sowie Spielertrainer und Sportlicher Leiter Vladimir Kames noch einmal im Rampenlicht. Ebenso übrigens wie die beiden Goldmedaillengewinner Katharina Hennig und Martin Nörl. Die Skilanglauf-Olympiasiegerin der Winterspiele von Peking und der zweifache Gesamtweltcup-Sieger im Snowboardcross waren urlaubsbedingt nicht dabei, lockerten den Abend allerdings mit ihren Videobotschaften auf.

Starke Expertenrunde Das gelang Feger auch eindrucksvoll mit der Expertenrunde zum Abschluss des Ehrungsblocks. Mountainbikerin Nadine Perks sprach offen über ihre Comeback-Pläne nach der Babypause im Winter, Ski-alpin-Slalom-Ass Fabian Himmelsbach analysierte eine „durchwachsene und nicht ganz zufriedenstellende Saison“ und Ultraläufer Andreas Brittain blickte auf seinen deutschen Meistertitel beim Zugspitz-Ultratrail. Im Sommer plant der Rettenberger Ausnahmeläufer übrigens einen Mammutlauf über 250 Kilometer und schlanke 18.000 Höhenmeter. Die Bühne in dieser Runde vereinnahmte allerdings Fabrizio Karlinger. Der Teenager vom TV Stein wurde für seinen deutschen Meistertitel im Karate geehrt, gewährte aber als talentierter Läufer und Skilangläufer sowie als stellvertretender Vorsitzender im Sonthofer Jugendparlament Einblicke in seine außergewöhnliche Vielseitigkeit.

Moderator Christian Feger plauderte unter anderem mit Mountainbikerin Nadine Perks über ihre Babypause. Bild: Dominik Berchtold

Rad Race 120 Ein sportlicher „Blockbuster“ erwartet die Kreisstadt am 20. und 21. Mai. Das „Rad Race 120“ lockt an beiden Tagen 2200 Teilnehmer aus über 40 Nationen. Am Samstag erwartet das Feld ein spektakulärer Prolog als Teamzeitfahren zum Bildstöckle – tags darauf geht es auf die große Schleife von 120 Kilometern. „Wir haben es geschafft, praktisch die gesamte Szene aus dem deutschsprachigen Raum nach Sonthofen