Burgberg am Boden: Volleyballerinnen steigen aus der Bayernliga ab

Die Volleys des TSV steigen nach einer dramatischen Relegation aus der Bayernliga ab. Beim finalen Turnier in Dingolfing reichen am Ende die Kräfte nicht.

24.04.2023 | Stand: 17:43 Uhr

Ein verlorener Satz besiegelte den Abstieg. Die Volleyballerinnen des TSV Burgberg verabschieden sich nach zwei Jahren aus der Bayernliga und greifen in der kommenden Saison aller Voraussicht nach wieder in der Landesliga an. Der TV Bad Grönenbach steigt aufgrund des besseren Satzverhältnisses auf. Das ergab das dramatische Relegationsturnier in Dingolfing.

Dramatisches Entscheidungsspiel gegen Grönenbach

Nur wenige Spielpunkte trennten Burgberg vom Klassenerhalt. Doch weder eine 2:1-Satzführung im über Auf- und Abstieg entscheidenden Endspiel noch die 10:8 Punkte-Führung im finalen Tiebreak gegen Landesligist Grönenbach konnte das Burgberger Team zum ersehnten Klassenerhalt veredeln.

Stattdessen drehten die nun aus der Landesliga Südwest in die Bayernliga Süd aufgestiegenen Grönenbacherinnen den Schlüssel-Tiebreak und damit das Match zum finalen 3:2 (25:17, 21:25, 21:25, 25:21 und 15:12). In Summe bescherte das den Unterallgäuern hauchdünn den Aufstieg. Denn diese hatten sich auch im Auftaktspiel gegen Dingolfing II erst mit 3:2 durchgesetzt. Burgberg seinerseits hatte das erste Spiel gegen Dingolfing trotz nervösen Auftakts mit 3:1 gewonnen.

Der Satzquotient entscheidet über den Abstieg

Demnach gingen die Oberallgäuerinnen ohne Punktverlust mit drei Zählern und somit mit einem Punkt mehr als Grönenbach ins entscheidende Spiel. Doch durch die abschließende Punkteteilung im Krimi waren beide Teams mit vier Zählern auf Augenhöhe. Mit sechs gewonnenen und vier verlorenen Sätzen hatte Grönenbach mit einem Satzverhältnis von 1,5 knapp die Nase vorn und sicherte sich als Sieger des Relegationsturniers das Aufstiegsrecht. Burgberg um Coach Tom Bultmann kam mit 1,25 als Zweite auf den schlechteren Satzquotienten.

Besonders bitter: Hätte Burgberg den Auftaktsatz gegen Dingolfing nicht abgegeben, hätte die Ausbeute allemal für den Klassenerhalt gereicht. Und so waren es am Ende die Volleyballerinnen aus dem schwäbischen Bad Grönenbach, die ausgelassen auf dem Spielfeld tanzten, während die Volleys aus der Grüntengemeinde mit versteinerten Mienen erschöpft zu Boden sanken und auf ein rechnerisches Wunder hofften.

TSV Burgberg: Am Ende fehlte die Energie

Doch nach der Auswertung des elektronischen Spielberichtsbogens stand nach einigen Minuten endgültig fest, dass sich die Grönenbacherinnen denkbar knapp den ersten Platz in der Abschlusstabelle gesichert hatten. Zu später Stunde eine bittere Erkenntnis für die Oberallgäuerinnen, die Verantwortlichen und die Trainer nach all den Strapazen dieser XXL-Saison mit insgesamt 21 Spieltagen und 22 Spielen, für die sich das Team auf den letzten Metern der Spielzeit nicht belohnen konnte.

In der Rückschau fehlte dem Team zum Schluss der Saison die letzte Energie, um sich die zum Klassenerhalt noch erforderlichen Punkte zu erkämpfen. Leidenschaft auf dem Feld und die Unterstützung von den Rängen an diesem Sonntag haben allerdings gestimmt.

Ligenzusammensetzung steht noch aus

Wie es mit dem Burgberger Team nun weitergeht, ist offen. Ein Fünkchen Hoffnung bleibt: Denn, ob der zweite Platz der Relegation tatsächlich den Abstieg bedeutet, zeigt sich vermutlich erst, wenn klar ist, wer in der Liga bleibt und wie sich die höherklassigen Ligen zusammensetzen. Da könnte es nach dem Relegationsschock also doch noch Bewegungen geben.