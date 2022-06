Unterkunft für Asylbewerber bleibt in Burgberg

Die Containerunterkunft für Asylbewerber in Burgberg sollte Ende des Jahres abgebaut werden. Weshalb der Vertrag nun schon zweimal um ein Jahr verlängert wurde.

20.06.2022 | Stand: 05:54 Uhr

Die Containerunterkunft für Asylbewerber in Burgberg sollte Ende des Jahres abgebaut werden. So war der Plan im Sommer 2021. Da war der Vertrag ausgelaufen und um ein weiteres Jahr verlängert worden. Ende 2022 sollte das Gebäude endgültig weichen, um ein Gewerbegebiet errichten zu können. Dieses Vorhaben wird nun nochmals um ein Jahr verschoben: Wegen des Kriegs in der Ukraine sei die Situation angespannt. Der Landkreis brauche diese Gemeinschaftsunterkunft weiterhin, sagte Bürgermeister André Eckardt im Gemeinderat. Letztendlich stimmte das Gremium zu.

„Wir stehen in der Verantwortung, zu helfen“, sagte dazu Gemeinderätin Maria Eggensberger ( CSU). Max Uhelmayr ( FW) betonte, den Flüchtlingen gegenüber in der Verantwortung zu sein, „aber auch der Bevölkerung“ vor Ort. Ein Gewerbegebiet werde dringend gebraucht.

Lage habe sich durch Ukraine-Krieg zugespitzt

Der Mietvertrag mit dem Landkreis lief 2021 aus, wurde dann um ein Jahr verlängert. Jetzt kommt nochmals ein Jahr dazu. Eckardt sagte, die Lage habe sich „zugespitzt durch den Krieg in der Ukraine“. Die Landrätin habe darum gebeten, die Unterkunft noch zwei Jahre länger zur Verfügung zu stellen. Seine Meinung dazu war: „Ich finde, wir müssen mit dem Landkreis solidarisch sein.“ Der Gemeinderat gab sein „Ja“ nun erst einmal für ein Jahr, also bis Ende 2023. Solange bleibe der Containerbau nun „eine Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber“, bestätigte auf Nachfrage der Redaktion der Bürgermeister.

In der Gemeinderatssitzung sagte Eckardt auch: „Wir sind damals von fünf Jahren ausgegangen, jetzt sind wir im achten Jahr.“ Die Bauleitplanung fürs neue Gewerbegebiet sei bereits im Gange. „Die Gewerbetreibenden stehen Schlange.“ Wenn allerdings die Flüchtlingssituation angespannt bleibt, „dann brauchen wir eine Alternative“. Es werde derzeit geprüft, ob ein anderes gemeindliches Grundstück für solch eine Unterkunft geeignet wäre.

Albert Gilb: „Auch andere Gemeinden haben die Möglichkeit, eine Containeranlage für Geflüchtete aufzustellen“

Zweiter Bürgermeister Albert Gilb (ULB) sagte, Burgberg habe sich von Anfang an engagiert, um das Landratsamt bei der Aufnahme von Flüchtlingen zu unterstützen. „Auch andere Gemeinden haben die Möglichkeit, eine Containeranlage für Geflüchtete aufzustellen.“ Gemeinderatskollege Arnim Herz (FW) setzte noch eins drauf: „Gemeinden, die nichts tun, sollte man in Regress nehmen. Einige schleichen sich immer davon.“

Wie schaut es mit den Gemeinschaftsunterkünften derzeit aus? „Der Landkreis Oberallgäu hat 35 Objekte angemietet. Die meisten haben eine Kapazität von 30 bis 50 Plätzen“, schreibt auf Anfrage unserer Redaktion Franziska Springer, Pressesprecherin am Landratsamt Oberallgäu. Aktuell befänden sich zudem 440 Personen im Asylverfahren. Darunter sei kein ukrainischer Staatsangehöriger. Diese würden einen „Aufenthaltstitel“ für zwei Jahre bekommen. In Burgberg bleibt die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber und Kriegsflüchtlinge also bis Ende 2022. Das finden nicht alle Anlieger gut.

Heftige Kritik der Bewohner

Der Rathauschef sprach davon, dass er vor der Abstimmung im Gemeinderat über das Vorhaben informiert und heftige Kritik geerntet habe. Einige Bewohner bemängelten laut Eckardt „Verhau um die Unterkunft, dass Möbel aus dem Fenster geworfen oder nachts Bobbycarrennen gefahren würden“. Seit einiger Zeit gebe es zwar einen „Haus-Manager“, der sei allerdings nicht immer da. Gemeinderat Arnim Herz zeigte Verständnis für die Anlieger. Da sei „kein Hasser“ dabei. Er schlug vor, vielleicht könnten ab und zu Bauhofmitarbeiter vorbeifahren und schauen „dass es außenrum a bissle ordentlicher ist“.

