Straße zum Alpenblick in Burgberg ist gesperrt

Derzeit werden Autos umgeleitet, ab 24. April ist jedoch tagsüber mit dem Fahrzeug nichts mehr möglich: Wer zum Grünten will, muss es in Burgberg abstellen.

13.04.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Mehrere Regentage am Stück sind selten geworden. „Wenn es jetzt im Sommer regnet, dann kommt das gussartig, das können die Kanäle nicht mehr schlucken“, sagt Burgbergs Bürgermeister André Eckardt. Ende Juli 2021 gab es solch einen verheerenden Regenguss, der einen Millionenschaden in einigen Oberallgäuer Orten anrichtete – betroffen war auch Burgberg. Die Folge war schließlich, dass Kanalrohre, die zum Neubau anstanden, größer dimensioniert wurden, beispielsweise in der Grüntenstraße, die zum Alpenblick hochführt – und wegen der Arbeiten derzeit gesperrt ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.