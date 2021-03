Burgberg, Immenstadt, Oy: Das Impfen vor Ort geht weiter

Ab Freitag, 19. März, geht der Oberallgäuer Impfbus wieder auf Reisen. Am Samstag werden 100 Immenstädter über 80 im Hofgarten geimpft. Wie es dann weitergeht.

17.03.2021 | Stand: 19:06 Uhr

Das Impfen vor Ort kommt gerade bei der älteren Bevölkerung, die weniger mobil ist, gut an. Nach den ersten fünf Gemeinden sollen jetzt weitere folgen: Wie das Landratsamt Oberallgäu mitteilt, sind als nächste Kommunen am Freitag, 19. März, Burgberg, am Samstag, 20. März, Immenstadt und am Montag, 22. März, Oy-Mittelberg, an der Reihe, erläutert Michael Läufle, Pressesprecher des Landratsamts. Dabei teilen sich das Landratsamt und die jeweilige Kommune die Arbeit.

Die erste Spritze für 100 Bürger

Zum Beispiel in Immenstadt: Dort sollen im Hofgarten 100 Bürger ihre erste Spritze erhalten. Dafür haben die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Immenstädter über 80 Jahre angerufen – und zwar die ältesten Bürger zuerst. „Das war ein ziemlicher Aufwand“, sagt Bürgermeister Nico Sentner: „Wir wussten ja nicht, wer schon geimpft ist oder bereits einen anderen Termin in Sonthofen hat.“ Jetzt seien alle Termine am Samstag belegt und aktuell bereiten die Mitarbeiter des Betriebshofs und der Bühnenmeister den Hofgarten vor. Das Landratsamt wiederum stellt vier ärztliche Teams, die mit dem Impfbus kommen. Sentner freut sich darüber, „dass der Landkreis unsere Stadt in das Projekt ,Impfen in der Gemeinde‘ aufgenommen hat und wir so unseren ältesten Mitbürgern eine Impfung gegen Corona in Immenstadt anbieten können“.

Wie es künftig mit Impfen vor Ort weitergeht, sei derzeit nicht absehbar, sagt Läufle: „Das hängt von AstraZeneca ab und wann die Hausärzte impfen dürfen.“