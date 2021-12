Mann im Oberallgäu klopft an Autoscheibe - und schlägt Fahrer unvermittelt ins Gesicht

In Burgberg sucht die Polizei einen unbekannten Mann, der einen jungen Autofahrer ohne Vorwarnung mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll.

07.12.2021 | Stand: 13:23 Uhr

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hat in Buchberg einen jungen Autofahrer offenbar unvermittelt angegriffen. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall bereits am Sonntagabend in Burgberg. Dort war ein 21-jähriger Autofahrer aus Sonthofen mit seinen Freunden unterwegs. Da mehrere „Klausen“ die Straße querten, hielt der Mann an, um diese passieren zu lassen. Ein Mann klopfte dabei plötzlich an der Scheibe.

Autofahrer im Oberallgäu von Unbekanntem angegriffen - Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Der Autofahrer ließ das Fenster herunter. Nach Polizeiangaben soll der Unbekannte daraufhin den 21-Jährigen offenbar kommentarlos und unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend flüchtete der Angreifer. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und sucht nach Zeugen. Diese können sich unter der Nummer 08321/6635-0 bei den Beamten melden. (Lesen Sie auch: Über 2 Promille, Unfälle: Betrunkene in Lindau halten Polizei auf Trab)

Mehr Nachrichten aus dem Oberallgäu und Umgebung lesen Sie hier.