Steinewerfer bei Burgberg: Junge Täter treffen Transporter auf der B19

An der B19 haben Kinder von einer Brücke Steine auf Autos geworfen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

23.03.2023 | Stand: 13:15 Uhr

Am Samstagmittag haben Kinder oder Jugendliche Steine von einer Brücke, die bei Burgberg über die B 19 führt, auf die Bundesstraße geworfen und einen Kleintransporter getroffen. Wie die Polizei berichtet, standen gegen 12 Uhr gleich mehrere Täterinnen und Täter auf der Brücke. (Lesen Sie auch: Steine von einer Brücke im Westallgäu geworfen - Polizei sucht Unbekannten)

Kinder oder Jugendliche richteten bei Burgberg einen Schaden über 250 Euro an

Nachdem die jungen Täter die Windschutzscheibe eines Transporters getroffen hatten, flohen sie. In welche Richtung die Steinewerferinnen und -werfer gelaufen sind, wissen die ermittelnden Beamten nicht. An dem Kleintransporter entstand ein Schaden von 250 Euro, verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Kempten unter 0831/99092050 entgegen.

