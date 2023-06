Wird der ehemalige Spitalhof in Burgberg zur Flüchtlingsunterkunft?

Die Flüchtlingsunterkunft in Burgberg soll Ende 2023 einem Gewerbegebiet weichen. Es gibt einen neuen Standort, doch vielleicht auch einen Haken.

13.06.2023 | Stand: 23:07 Uhr

Alle Oberallgäuer Gemeinden sollten Flüchtlingen aufnehmen - und zwar zwei Prozent der gemeindlichen Bevölkerung. So ist die Vorgabe des Landratsamts. In Burgberg gibt es seit einigen Jahren eine Flüchtlingsunterkunft in Modulbauweise. Dort leben derzeit 50 Geflüchtete.

Allerdings nur noch ein paar Monate. Ende des Jahres sollte diese Unterkunft wieder abgebaut werden. Die Gemeinde plant dort ein Gewerbegebiet. Dennoch bleibt auch für Burgberg die Vorgabe, Flüchtlinge aufzunehmen.

Jetzt steht der ehemalige Spitalhof am Rande Burgbergs zur Debatte. Das Landratsamt prüfe derzeit das Angebot der Gemeinde, sagte Bürgermeister André Eckardt am Montag in der Sitzung des Gemeinderats.

Eventueller Haken: Der Spitalhof in Burgberg liegt in einem geschützten Gebiet

Der Haken an diesem Angebot: Der Spitalhof liegt in einem Wasserschutzgebiet. Dort ist vieles, das den Boden schädigen könnte, verboten, denn darunter liegt ein großes Trinkwasserreservoir. Die Fernwasserversorgung Oberes Allgäu versorgt damit weite Teile des Ober- und Westallgäus sowie die Stadt Kempten.

1969 wurde dieser Zweckverband von Oberallgäuer Gemeinden und der Stadt Kempten gegründet. Den Spitalhof (Wohnhaus und Hof mit Stall) gab es da schon lange. Interessant ist, dass 2019 der Zweckverband genau dort einen Neubau mit Wohnungen erstellen wollte. Die Genehmigung blieb aus. Der Zweckverband verkaufte deshalb sein Grundstück an die Gemeinde. Die Burgberger wollen dieses Grundstück mit zwei Gebäuden nun dem Landratsamt zur Unterbringung von Geflüchteten zur Verfügung stellen. Wenn die Gebäude sich nicht eigneten, könnte sich Bürgermeister Eckart auf dem Areal auch eine Unterkunft in „Modulbauweise“ vorstellen.

Rückblick: Flüchtlingsunterkunft in "Modulbauweise" in Burgberg

In einem solchen Gebäude in Modulbauweise sind seit vier Jahren bereits Flüchtlinge in Burgberg untergebracht. 2021 war der Vertrag mit dem Landratsamt zwar ausgelaufen, aber auf Drängen des Amtes verlängert worden. Ende 2022 sollte das Gebäude an der Häuserer Allee endgültig für ein Gewerbegebiet weichen. Dieses Vorhaben wurde abermals um ein Jahr verschoben – wegen des Kriegs in der Ukraine. Schon damals hieß es im Gemeinderat, es sei klar, in einer Krisensituation zu helfen, aber der Gemeinderat sei auch der Bevölkerung vor Ort verpflichtet. Ein Gewerbegebiet werde dringend gebraucht.

Wohncontainer in Burgberg können nicht weiter genutzt werden

Die Wohncontainer an der Häuserer Allee seien in keinem optimalen Zustand mehr, sagte der Bürgermeister im Gemeinderat. Sie können offenbar nicht weiter genutzt werden. Ein Privateigentümer habe als Alternative zwar ein Gebäude zur Verfügung gestellt. Das sei vom Landratsamt geprüft, aber nicht für gut befunden worden. Nun sei die Gemeinde in Zugzwang. Der leer stehende Spitalhof biete sich an.