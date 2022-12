Burgberger müssen mehr fürs Trinkwasser zahlen

Auch die Abwasserkosten steigen auf 3,15 Euro pro Kubikmeter. Warum die Gemeinde an der Gebührenschraube dreht.

Eine Wasserversorgung bis zur Erzgruben-Erlebniswelt, die in den vergangenen Jahren diskutiert worden war, ist mit der jüngsten Gemeinderatssitzung in Burgberg wohl ad acta gelegt. Denn die Baukosten für neue Leitungen in den Außenbereich hätten alle kommunalen Wasserbezieher über noch höhere Gebühren betroffen. Höhere Gebühren wurden eh schon beschlossen, weil das Wasserwerk jährlich ein Minus von etwa 20.000 Euro einfährt. Mehr zahlen gilt auch fürs Abwasser.

Auch die Grundgebühr steigt

Ab Januar kostet ein Kubikmeter Trinkwasser 1,45 Euro, bislang sind es 1,10 Euro. Auch die Grundgebühr steigt: Wer über einen kleinen Wasserzähler mit einem Dauerdurchfluss von bis zu vier Kubikmetern verfügt, zahlt ab Januar 155 Euro Grundgebühr im Jahr, bisher sind es 110. Diese Grundgebühr wird in den meisten Häusern fällig. 708 solcher Zähler sind gemeldet und 36 mit einem Dauerdurchfluss von bis zu zehn Kubikmetern. Dafür werden jährlich 205 Euro fällig (bislang 145 Euro).

Wegscheider sprach von höheren Personalausgaben in den vergangenen Jahren und von steigenden EDV-Kosten. Die Wassergebühren seien hingegen seit 2006 gleich. Die neue Kalkulation gilt von Anfang 2023 bis Ende 2026. Jährlich sind laut Wegscheider über die Wassergebühren Kosten von 310.000 Euro abzudecken.

Derzeit noch zehn bis 15 Prozent Wasserverlust

Lecks in Wasserleitungen seien derzeit nicht das große Problem in Burgberg. Da sei die vergangenen Jahre bereits viel passiert. Lecks seien geortet und repariert worden. Der Wasserverlust betrage aktuell noch zehn bis 15 Prozent. Insbesondere im südlichen Ortsbereich müssten einige Leitungsabschnitte aber noch erneuert werden. Wegscheider nannte die Alpenrosenstraße und „Am Priel“. Zusätzlich werde der Hochbehälter Steinebichl saniert. Und auch der Preis, den die Gemeinde selbst fürs Wasser der Fernwasserversorgung Oberes Allgäu zahlen muss, werde angehoben, sagte Wegscheider.

Gleiches gelte für den Abwasserverband Obere Iller. Waren es bislang 215.000 Euro, so sind es jetzt 250.000 Euro, die die Gemeinde jährlich zahlen müsse.

148.000 Kubikmeter Abwasser aus Burgberg landen im Klärwerk

Da nach Angaben von Wegscheider „eine gesplittete Abwassergebühr ein Riesenaufwand wäre“, gibt es dieses Instrument in Burgberg noch nicht: Schmutz- und Regenwasser werden nicht getrennt abgerechnet. Ein Kubikmeter Abwasser kostet in Burgberg ab Januar 3,15 Euro und nicht mehr 2,85 Euro.

Ins Klärwerk fließen laut Wegscheider im Jahr 148.000 Kubikmeter Wasser aus dem Burgberger Ortsnetz. Da seien alle Ortsteile dabei. Anders ist es beim Trinkwasser. In Agathazell gibt es eine Wassergenossenschaft. In Häuser und „Auf dem Ried“ beziehen die Bürger ihr Wasser in der Regel aus eigenen Brunnen am Haus und nicht über die Gemeinde.

