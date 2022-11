Burgberger Volleyballerinnen wollen ihren ersten Saisonsieg

Die Volleyballerinnen des TSV Burgberg sehnen sich nach ihrem ersten Sieg. Dieser soll nun gegen die FTM Schwabing gelingen.

12.11.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Nach dem ersten Punktgewinn beim ASV Dachau am vergangenen Wochenende soll beim Heimspiel am Sonntag gegen die FTM Schwabing der Knoten endgültig platzen. Die Volleyballerinnen des TSV Burgberg wollen ihren ersten Sieg in der Bayernliga feiern.

„Wir wollen gewinnen. Und welche Gelegenheit wäre günstiger dafür als der kommende Heimspieltag.“ Mit dieser klaren Ansage geht Mannschaftskapitänin Anna Hilbrand ins zweite Heimspiel der Burgberger Bayernligavolleyballerinnen am kommenden Sonntag ab 14:30 Uhr in der Grüntenhalle in Burgberg. Mit breit aufgestelltem Kader und nachgeschärftem Selbstbewusstsein will die Bultmann-Truppe nach dem ersten Punktgewinn in Dachau am vergangenen Wochenende die Negativserie durchbrechen und den ersten Sieg der aktuellen Spielzeit erringen. Die Vorzeichen dafür stehen günstig. Der mittlerweile durch drei Zugänge verstärkte Kader der Burgbergerinnen, der dem Trainer am Sonntag voraussichtlich fast vollumfänglich zur Verfügung stehen wird, eröffnet Headcoach Tom Bultmann zusätzliche Handlungsoptionen am Spieltag, wenn der aktuell Tabellensechste aus Schwabing zum Kräftemessen antreten wird.

Knappes Spiel

Auch wenn mit der FTM ein bisher eher undurchsichtiger Gegner auf dem Feld gegenüberstehen wird. Denn in der zurückliegenden Saison kam es nicht zum Duell dieser beiden Mannschaften, da die Schwabinger sich aufgrund der grassierenden Coronapandemie aus dem Spielbetrieb abgemeldet hatten. Im bisher einzigen Aufeinandertreffen im Oktober 2020 hatten die Schwabinger damals knapp die Nase vorn und besiegten die damaligen Aufsteiger aus Burgberg um Haaresbreite, seinerzeit mit drei Spielpunkten mehr im Match als die Gastgeber.

Eine knappe Kiste war das also vor rund zwei Jahren. Und auch diesmal zeichnet sich ein hart umkämpftes Match ab. Die FTM hat bisher ein ausgeglichenes Spielkonto, zwei Spiel haben sie gewonnen, zwei verloren. Aufgrund des bisherigen Saisonverlaufs darf davon ausgegangen werden, dass sich beide Teams auf ausgeglichenem Niveau gegenüberstehen werden.

Einbrüche vermeiden

Damit Burgberg diesmal das bessere Ende für sich haben wird, gilt es die oft unerklärlichen Einbrüche im Spielverlauf der Burgbergerinnen zu vermeiden. Daran hat Coach Bultmann in den vergangenen Trainingseinheiten gearbeitet, damit seine Spielerinnen in den entscheidenden Phasen des Spiels künftig wieder die notwendigen Punkte für sich gewinnen können, um am Ende eines Matches eine gute Leistung auch in Zählbares umzuwandeln.

In diesem Sinne blicken die Spielerinnen sowie der Trainer nun äußerst zuversichtlich auf das kommende Spiel gegen Schwabing.

Lesen Sie auch: Das dritte Jahr Bayernliga: Burgberger Volleys greifen mit diesem Kader an