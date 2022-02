Burgberger wollen eine neue Kita

In Burgberg gibt es seit 2019 eine Not-Krippe in Wohncontainern. Jetzt soll es nicht nur eine neue Krippe, sondern eine neue Kita geben. Warum das so ist.

10.02.2022 | Stand: 18:34 Uhr

Ein Krippengebäude muss her. Das ist in Burgberg seit 2018 klar. Weil es aber keine schnelle Bau-Lösung gab, entschied sich der Gemeinderat, zwei Krippengruppen vorübergehend in Wohncontainern (Modulbauweise) neben der Turnhalle zu installieren. Das war 2019. Die Interimslösung hat immer noch Bestand – wenn es nach der Gemeinde geht auch über das laufende Kindergartenjahr hinaus. Denn der Gemeinderat beabsichtigt nun, nicht nur eine neue Krippe zu bauen, sondern in einer großen Lösung ein Gebäude für alle Kleinen unter sechs Jahren, also eine neue Kita St. Ulrich.