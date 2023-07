Burgglöckler aus Au-Thalhofen feiern 75-jähriges Bestehen

Die Burgglöckler aus Au-Thalhofen gibt es seit 75 Jahren. Der Verein zählt 200 Mitglieder und blickt dank vieler junger Plattler optimistisch in die Zukunft.

06.07.2023 | Stand: 17:00 Uhr

„Zämedhold – jüng &old“ – ein schöneres Motto für das 75-jährige Vereinsjubiläum hätten die Burgglöckler aus Au-Thalhofen nicht wählen können. „I bi a Plattlar, weil mir die Musik so gut gfällt“, verrät der sechsjährige Korbinian, der zum jüngsten Nachwuchs des Traditionsvereins zählt. Laura (10) gefällt es, gemeinsam mit den anderen Kindern das Brauchtum im Dorf zu pflegen. Und Luis macht mit, weil „scho Papa plattlet hot“. Bei so großer Begeisterung der Kinder für ihren Trachtenverein braucht es den Burgglöcklern um die Zukunft nicht bange zu sein.

Dabei hatte vor 75 Jahren für den heute über 200 Mitglieder zählenden Verein alles klein angefangen: 1948 entschlossen sich einige jungen Burschen, einen Trachtenverein zu gründen. Bei der Namensgebung für den künftigen Verein besannen sich die angehenden Plattler auf die über dem Illertal stehende Schöllanger Burgkirche. „Mit der Burg quasi vor der Nase“ , so beschrieb das Gründungsmitglied Anton Holderried, lieferte die exponiert stehende Kirche den Namen für den Gebirgstrachtenerhaltungsverein, kurz G.T.E.V. „Burgglöckler“ Au-Thalhofen. Mit 48 Gründungsmitgliedern ging es an den Start.

Erst fünf Jahre hatte der Verein aus Mitgliederbeiträgen, Festen und Spenden so viel Geld beieinander, dass eine Fahne angeschafft werden konnte, die 1953 gebührend und voller Stolz geweiht wurde. Die Patenschaft für die neue Fahne übernahmen die Nachbarn von den „Holzhackern“ aus Fischen. In den Anfangsjahren bestimmte die Teilnahme an Festumzügen, Gautrachtenfesten und Wertungsplatteln das Vereinsgeschehen. Schon damals gab es maskierte Fasnachtsveranstaltungen, für die Au-Thalhofen spätestens seit 1995 so bekannt ist. Seither ist alle fünf Jahre mit riesigem Aufwand fast das ganze Dorf dabei, wenn es unter einem Motto um die Teilnahme am „Gumpigen Donnerstag“ in Fischen geht.

Die kleinen Platter des Trachtenvereins Burgglöckler Au-Thalhofen heute. Bild: Burgglöckler

Noch mehr Schwung kam in 1970er Jahren ins Vereinsleben mit Waldfesten, der Gründung einer Jugendplattlergruppe und der technischen Aufrüstung des Waldfestplatzes. Höhepunkte waren die Jubiläen zum 50., 60. und 70. Bestehen. Ganz besonders stolz ist der Verein auf seine moderne Festhalle, die dank vieler freiwilliger Helfer in zahlreichen Arbeitsstunden entstand. Waldfeste, Sommernachtsfeste und Standkonzerte haben hier seit 2008 eine wunderschöne Heimstatt.

Feier zum Jubiläum der Plattler am Fuße der Schöllanger Burgkirche

Aktuell leiten Pius Eberle als 1. Vorplattler, Josef Jäger als 2. Vorplattler und Alexandra Althaus als Fehlavertretung die Plattergruppe, die aus zwölf kleinen und 20 großen Plattlern im Alter von sechs bis 31 Jahren besteht. Zum Üben der Plattler, Tänze, des Drehens und des Jüchzge finden jeden Dienstag im Vereinsheim beim Feuerwehrhaus in Oberthalhofen Proben statt. Mit der Harmonie musikalisch begleitet werden dies im Wechsel von Theresa Schneider, Alexandra Althaus und Annelies Jäger mit ihren Harmonien.

Das Jubiläum soll gebührend gefeiert werden. Am Eisplatz in der Au, am Fuße der Schöllanger Burgkirche, findet vom 7. bis 9. Juli ein abwechslungsreiches Festwochenende für „Jüng und Old“ statt. Gestartet wird am Freitag mit der „Einfach so!“-Party. Am Samstag folgt ein Tanz- & Stimmungsabend mit den „Allgäuer Bergvagabunden“ und den „Katzebachtel Musikanten“. Zum krönenden Abschluss findet am Festsonntag ein Kirchzug vom Feuerwehrhaus in Oberthalhofen zum Festplatz statt. Dort wird dann der Festgottesdienst gefeiert. Der anschließende Frühschoppen geht in ein buntes Programm über. Zum Festausklang spielen die „Vierhofer“.

